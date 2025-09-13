為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    只想讓拾荒婦吃熱飯......清潔隊員送價值32元回收電鍋被認涉貪 法務部發聲了

    針對台北市清潔隊員因轉送一個回收電鍋給拾荒婦人被士檢起訴犯貪汙治罪條例，法務部表示，法務部已修法因應，符合社會對公平與正義的期待。示意圖。（資料照）

    針對台北市清潔隊員因轉送一個回收電鍋給拾荒婦人被士檢起訴犯貪汙治罪條例，法務部表示，法務部已修法因應，符合社會對公平與正義的期待。示意圖。（資料照）

    2025/09/13 16:53

    〔記者林嘉東／台北報導〕台北市一名黃姓清潔隊員日前因轉送1個回收殘值約32元的電鍋給1名拾荒婦人，被士林地檢署依涉犯貪污治罪條例起訴，引發輿論譁然。對此，法務部今（13日）天發布新聞稿表示，針對「小貪污案件」法務部已修法減、免刑，符合社會對公平與正義的期待。

    台北市環保局黃姓清潔隊員，去年7月清運垃圾時，順手把民眾丟棄的大同電鍋帶回家，確認仍能使用後，再轉送給1名住在新北市新莊的拾荒婦人使用。士林地檢署調查後，將黃男依涉犯貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，考量他自首，且情節輕微，建請法院從輕量刑。

    為此，法務部發布新聞指出，法務部高度重視並傾聽各方意見，且已啟動修法作業，提出貪污治罪條例修正草案。該草案第12條針對小額貪污案件，未來得減輕或免除其刑。若符合要件者，刑期得減輕至三分之一或免除其刑。該修正草案已於去年5月31日送陳報行政院審查，並於今年8月15日完成審查，後續將依立法程序儘速完成修法。

    此外，法務部另研議修訂檢察官得緩起訴處分案件的範圍，以因應個案強化檢察官裁量彈性，期能在堅守廉政核心價值的同時，讓案件處理更合乎比例原則，兼顧社會對公平與正義的期待。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播