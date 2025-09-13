為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺北市

    美濃天坑案大翻車 民進黨指柯志恩連環爆破藍營自家人

    國民黨不分區立委兼智庫執行長柯志恩。（資料照）

    2025/09/13 12:16

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨不分區立委兼智庫執行長柯志恩有意角逐2026高雄市長，近期不斷引發討論。民進黨今（13日）直指，柯志恩最近很紅、很有聲量，然而這些聲量，都來自於無情爆破國民黨自家人，包括主導「財劃法」修法、聯手盜採地主會勘。

    民進黨今天在臉書撰文表示，「財劃法」爆破自家縣市長、害慘連江縣、拖累高雄市，而柯志恩是國民黨智庫執行長，負責重大法案的研究與草擬，包括「財劃法」的修法。結果越修越糟，不只連江縣的統籌分配款比修法前更少，高雄等南部縣市也面臨資源分配上更大的不公平，國民黨立委陳雪生就憤怒批評「是我們智庫有問題」。

    民進黨續指，美濃天坑案爆破自家特助，簡直「自盜自演」；柯志恩質疑美濃盜採砂石案，直衝第一線會勘，沒想到一起會勘的議員特助石麗君，竟然就是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，直接大翻車，「柯志恩和疑似盜採砂石兇手同框，是想施壓什麼嗎？有臉說自己什麼都不知道嗎？」

    民進黨說，柯志恩要連環爆破自家人，讓同黨立委和縣市長氣得半死，也讓合作議員趕緊開除特助切割，這些大家沒有意見，但別忘了，「財劃法」出包是中央行政院在收拾，盜採砂石案則是地方高雄市政府積極取締、重罰。呼籲柯志恩該向權益受損的高雄市民好好道歉，別再裝沒事。

