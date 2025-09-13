財劃法爭議 陳其邁：政治領袖若無法坐下解決愧對人民

高雄市長陳其邁表示，如果政治領袖都沒有辦法坐下來把問題解決，這樣是愧對人民。（記者塗建榮攝）

2025/09/13 12:00

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰今天邀請22地方縣市首長在行政院討論財劃法與事權分配議題。高雄市長陳其邁表示，這個明顯的修法錯誤若不願改正，可能成為世界民主笑話；他質問，雙方的政黨領袖見面有那麼困難嗎？國民黨中央黨部距離行政院不遠，為何要兵戎相見？「如果政治領袖都沒有辦法坐下來把問題解決，這樣是愧對人民。」

陳其邁指出，以捷運為例，中央已經補助台北捷運路網6600億元，補助高雄南部的路網大概是2600億元左右，這就差了4000億元，計畫性補助如果再減少，地方在統籌款或者是一般性補助款又減少，「我也不曉得，要怎麼樣能夠把地方所關心的重大交通建設再繼續走下去。」

他認為，如果屬於「區域均衡發展」或是屬於「國家的重大經濟交通建設」，補助款的比例跟金額應該要維持原來的試算，這樣才能夠讓地方的建設不中斷。他也誠懇的希望朝野能夠放下屠刀，在立法院該修法的修法，行政院該把它試算合理的就把它試算合理，讓22個縣市跟離島共享經濟的繁榮，而不是拿刀相向，刀刀見骨。

對於國民黨主席朱立倫表示，公式只是小瑕疵，重點是計畫型補助款不能用申請制。陳其邁說，補助款分成一般性補助跟計劃型補助，這已經行之多年。台北捷運一條一條蓋，路網非常完善，南部現在開始要蓋，現在卻要把它算在地方的負擔，這樣公平嗎？不能昨是今非，這樣地方怎麼推動建設。

媒體詢問，賴總統認為屠刀在在野黨手中，陳的說法與其有些出入。陳其邁說，他擔任立委也有5屆的時間，現在的問題是，現在3項主要稅收統籌款裡面，有345億就空在那邊，今年345億就解繳國庫，明年、後年又有345億這樣累積，這些錢本應公平的分配到地方各縣市。

陳其邁認為，如果大家能夠放下爭執、好好的談，不然這個明顯的修法錯誤，大家不願意改正，這個不是變成全世界民主的笑話嗎？雙方的政黨領袖見面，要談有那麼困難嗎？國民黨的中央黨部距離行政院，也不是一個非常遠的距離，為什麼朝野要這樣兵戎相見。

陳其邁說，他昨天詳讀相關的公式怎麼計算，也沒有立法理由，沒有人知道當時到底是怎麼算，看不出來到底問題出在哪裡。立法錯誤沒有人要承認，錯誤沒有人要更改，他認為，人民是希望說朝野大家坐下來好好的談，把問題解決，「如果政治領袖都沒有辦法坐下來把問題解決，這樣是愧對人民」。

