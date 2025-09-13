為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺北市

    普發一萬10月領得到？賴清德籲立院盡速通過特別預算

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    2025/09/13 11:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國對等關稅衝擊，行政院會編列5500億元韌性特別預算，用於普發現金1萬元等措施，預期最快10月下旬開始領取；立法院會10月3日將邀行政院長卓榮泰報告預算案編制經過。總統賴清德表示，期待立法院新會期盡快讓特別預算案通過，以支持產業、照顧民生、安定就業等。

    立法院長韓國瑜昨（12日）主持朝野協商，拍板第11屆第4會期於9月19日開議，10月3日邀行政院長、主計長、財政部長、經濟部長及相關部會首長列席報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編制經過並備質詢，詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

    賴清德昨晚於官邸宴請黨籍立委，據轉述，會中多位立委關心台美關稅狀態未定，恐衝擊國內產業。對此，賴清德回應，美國總統川普4月2日宣布關稅政策後，我國政府4月4日就端出產業因應作為，行政院也快速訂出韌性特別預算案，相關支持非常全面，期待新會期盡快讓特別預算案通過，用以支持產業、照顧民生、安定就業等。

    關於普發現金1萬元的進度，民進黨立委吳思瑤今受訪評估，民進黨團在協商時，原先期望能在9月23日邀卓揆報告特別預算案，但在野黨團希望10月3日報告後立即付委審查，這對普發現金的時程影響不大，因為10月1日才進行立法院委員會召委選舉，若委員會能加快審查進度，仍有機會在10月三讀通過並發放現金。

    財政委員會成員、民進黨立委郭國文也說明，政府過去發放消費券時，就已經建立一套管道，且後台系統都已相當成熟，在操作上並未發生什麼特別的錯誤，這次應不至於有太大問題、也沒有慢的理由。

