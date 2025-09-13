為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    指115年度總預算有爭議 許宇甄：不解決立院只能退回重編

    國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

    國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

    2025/09/13 11:25

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委許宇甄今指出，115年度中央政府總預算案存在四大爭議，包括是中央苛扣統籌分配款、未依法編列軍人加薪及警消海巡退撫金、補助地方經費大幅刪減2146億元、侵吞地方政府一般性補助款。行政院長卓榮泰院長既邀地方首長就「財劃法」修正進行討論，上述總預算編列的爭議也必須一併納入，否則明年度的中央總預算案在立法院勢必無法通過，僅能退回重編。

    許宇甄指出，114年度中央補助地方經費編列2454億元，一般性補助款編列2501億元，合計共4955億元；但到了115年度，中央補助地方經費僅剩308億元，一般性補助款雖維持在2501億元，但總數僅2809億元，足足比前一年少了2146億元。這等同是中央政府單方面掐住地方政府的經費命脈，不僅壓縮地方施政空間，也讓基層民眾的需求無法獲得即時回應。

    許表示，賴政府不僅在數字上刪減，還透過修改「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，將原本應由地方自主運用的一般性補助款收歸中央統籌。過去地方可以依照實際需求，靈活分配在教育補助、社會福利、基礎設施與其他必要支出，如今卻被納入中央計劃性補助的掌控之下。根據預算書所看到的，受控管金額高達1764億元，未來地方政府要使用這筆錢，必須先向中央申請，完全失去自主性。

    許宇甄再指出，中央未依法編列軍人加薪與警消海巡退撫金，更凸顯賴政府對基層官兵與警消海巡的不尊重。這些群體是國家安全與公共安全的守護者，賴政府選擇削減基層應得的待遇，形同「卸磨殺驢」，這將嚴重打擊部隊與基層單位士氣，動搖國防戰力與治安穩定，讓年輕世代對投身軍警消海巡更加卻步。

    許宇甄強調，卓榮泰院長應正視這四大爭議，提出具體改善方案，而不是空談「財劃法」修正。如果中央一再無視地方聲音，僅憑黨派利益決定經費去向，那麼115年度中央總預算就失去了正當性，立法院唯一的選擇，就是退回重編，重新把公平與正義放回預算分配的核心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播