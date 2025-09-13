台美合辦「二戰盟邦勝利八十周年」酒會 反對中共竄改歷史

美國「國會─行政部門中國委員會」共和黨籍共同主席史密斯（Chris Smith）指派代表，將甫提出的「反對中共透過歷史修正主義將盟邦於亞洲的戰果竊為己功」決議案交予俞大㵢，表達對於中華民國台灣於二戰中貢獻的肯定，以及對台美夥伴關係的堅定支持。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕駐美代表處俞大㵢大使及「美國退伍軍人中心（American Veterans Center）」會長霍爾伯特（Tim Holbert）本（9）月10日下午在美國會山莊主持「二戰盟邦勝利八十周年」酒會，共同紀念二戰以來，台美雙方將士為自由民主合作奮戰的感人事蹟。

俞大㵢致詞時說，本次活動旨在紀念中華民國與美國自二戰以來建立的夥伴關係，二戰時兩國軍隊英勇奮戰，捍衛自由，同盟關係跨越了數十年，如今更加牢固。中華民國國軍將士在二戰期間付出很大犧牲，艱苦奮戰才贏得勝利，對今天與會的台美軍眷友人，我們心懷感恩。二戰歷史不容中共篡改，北京大規模閱兵只在炫耀武力專政，無助和平。

俞大㵢表示，面對日益嚴峻的地緣政治挑戰，台灣持續展現堅定的自衛決心。他說，台灣明（2026）年國防預算佔GDP的3.32%。若比照北約標準，計入涵蓋民防、基礎設施防護和社會緊急準備的額外預算，台灣國防開支總額將達507.9億美元，佔GDP的5.42%，彰顯了我們強化國家安全與韌性的決心，反對侵略，維護台海和平穩定。

酒會中俞大使代表我國政府將「榮光獎章」頒予對中華民國台灣與美國合作贏得勝利有傑出貢獻的6名退役軍人，表彰他們對兩國關係及台海和平穩定的重大貢獻。聯邦共和黨籍眾議員威爾森親自出席，代先父、飛虎隊成員休‧威爾森領獎。

其他5名受獎者中，高齡97歲的美軍游賀（Dave Yoho）特地親自出席領獎，1954年不幸於金門遭共軍砲彈波及身亡的美軍孟登道（Alfred Medendorp），由同樣來自密西根國民兵的瓦格代領，我國已故飛虎隊成員包括李學炎將軍、喬無遏將軍及陳鴻銓將軍則分別由後代李舒非女士、喬維智先生，Lisa Chen與Cindy Chen出席代領。

美國「國會行政部門中國委員會」共和黨籍共同主席史密斯（Chris Smith）特別指派代表，將甫於當（10）日提出的「反對中共透過歷史修正主義將盟邦於亞洲的戰果竊為己功」決議案交予俞大㵢，表達對於中華民國（台灣）於二戰中貢獻的肯定，以及對台美夥伴關係的堅定支持。

共和黨籍聯邦眾議員威爾森（Joe Smith）代表飛虎隊先父出席「二戰盟邦勝利八十周年」酒會並受贈「榮光獎章」。（外交部提供）

駐美代表俞大㵢及「美國退伍軍人中心（American Veterans Center）」會長霍爾伯特（Tim Holbert）10日在美國會山莊主持「二戰盟邦勝利八十周年」酒會。圖為俞大㵢致詞時介紹國防部與廠商合作推出的飛虎隊乖乖。（外交部提供）

