    卓揆邀縣市首長共商財劃法爭議 蔣萬安：中央一紙公文刪捷運經費

    台北市長蔣萬安會前受訪表示，中央8月以ㄧ紙公文大刪地方政府捷運建設經費，盼中央在會中清楚說明並確認。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 11:25

    〔記者李文馨／台北報導〕藍白去年聯手通過「財政收支劃分法」修法，造成統籌分配稅款公式錯誤引發爭議，行政院長卓榮泰今天邀請22地方縣市首長在行政院討論財劃法與事權分配議題。台北市長蔣萬安會前受訪直指，中央8月以一紙公文大刪地方政府捷運建設經費，盼中央在會中清楚說明。

    明年中央統籌分配稅款高達8841億元，較今年暴增4165億元，增幅達89％；但因新法分配公式有爭議，尚有345億元未分完。各縣市以台北市分到1149億元、增442億元最多，新北市約958億元、增407億元次之，連江縣卻是負成長。

    蔣萬安表示，今年8月底收到中央的公文，原本在今年4月核定捷運建設補助經費，接下來將被大幅刪減375億元。根據台北市政府捷運局以及主計處的估算，依照此趨勢，接下來包括環狀線在內的捷運建設計畫完成之前，北市將會被大幅刪減650億元。

    蔣萬安說，捷運建設計畫相關的補助經費，都經過專業的評估以及財務試算，也經過中央的核定，且應該依照接下來後續的修正計畫一併給予。他希望中央能夠清楚地說明並且確認，「是不是就一紙公文，就大幅刪減地方政府捷運建設的補助經費」。

