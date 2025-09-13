為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺北市

    說好動工前與民溝通卻未現身 北市交通局長回應了

    台北市公館圓環拆除及填平地下道開始動工。（記者廖振輝攝）

    台北市公館圓環拆除及填平地下道開始動工。（記者廖振輝攝）

    2025/09/13 02:20

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市公館圓環拆除及填平地下道開始動工，交通局長謝銘鴻日前表示12日晚間會到場與抗議民眾溝通，不過現場未見人影，他今天凌晨1時受訪表示，自己是副指揮官，到了之後前往應變中心，和相關局處開會討論細節事項、公務協調，故無時間與民眾溝通，另一方面也是讓民眾有機會去發表看法，所以並未出面。

    他指出，現場民眾陳述的意見，其實先前大概都有收錄進來，並由記者會等不同管道說明，無非就是以安全為第一優先考量，市府有聽到也知道民眾陳情內容，但是相信歷經65天工期完成後，整體道路環境一定會截然不同，形成低車流交織的路口，也會盡快測試提升通行安全。

    原先提送的交通維持計畫，就是在今天凌晨零時，工程車零時開始進駐，目前施工狀況都還好。謝銘鴻說，本週六、日是觀察期，但因未有上班車潮應該還好，關鍵在於週一，勢必嚴陣以待。由於車行地下道無法使用，公車會溢流至平面車道，規劃延長羅斯福路的綠燈秒數，並與新北端保持聯繫、聯合管制，北市也有監控平台，可以看見市中心區域、福和橋、永福橋的車流量隨時監控。

    警察也會根據現場違停狀況進行驅離，此外，配合公館圓環及地下道填平，搭乘台北捷運有優惠，呼籲民眾善加利用，使進出城更省時、更省錢。當初預估11月16日前完工，會盡力能夠提早，施工期間造成不便請大家體諒。

