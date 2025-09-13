與公館圓環「拍遺照」遭警兩度抬走 男學生轟：是市長在為難你

台北市公館圓環及公車道開拆，抗議民眾衝向車道被警方抬走。（記者廖振輝攝）

2025/09/13 01:13

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環人行及車行地下道今天凌晨封填啟動，昨晚大批「守環行動」陳抗民眾聚集在地下道前，大聲疾呼工程暫緩、重啟協商，凌晨0點一到，人群鼓譟要求與圍起來的圓環合影拍「遺照」，維安員警答應開放2分鐘，多人直接往前衝，滯留車道並爬上圓環圍籬，還有人撒冥紙、甚至情緒激動到被警方二度抬走。

現場有一名男學生情緒過度激動，被警方從後抱住試圖掙脫，最後直接坐躺在路中央，員警見狀趕緊將他抬走，同時高喊「注意安全、不要為難和攻擊警察、後退！」被抬走的男學生則反罵，「是市長在為難你啦！為什麼要封地下道？我上學要經過。」

這名男學生原本已經被抬到一旁，未料又突然衝向圓環跳上搖晃圍籬，員警連忙衝上再度把人抬走，置於街角人行道，但他情緒依舊無法平復，痛罵「警察滾、眼鏡還來！被警察拿走了，我親眼看到的！」

抗議民眾衝向車道被警方壓制。（記者廖振輝攝）

有抗議民眾在公館圓環撒冥紙。（記者董冠怡攝）

台北市公館圓環及公車道開拆，民眾不捨用手機紀錄地下車道的最後一夜。（記者廖振輝攝）

台北市公館圓環及公車道開拆，工程車開進地下道動工填平。（記者廖振輝攝）

