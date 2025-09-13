公館圓環開拆！無視抗議動工填平地下道

台北市公館圓環及公車道拆除、填坪，13日凌晨開始動工，警方封鎖地下車道出入口，工程車進入灌漿。（記者廖振輝攝）

2025/09/13 00:14

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市公館圓環公車專用的羅斯福路車行地下道，今天（13日）凌晨0點起開拆、填平，2階段工期共計65天，預計11月16日完工。大批「守環行動」民眾前一晚湧入高架橋旁抗議，一度與警方發生衝突。警方封鎖地下車道出入口，施工車輛約於12日晚間11點50分前進駐地下道，倒下土石。

台北市橋涵管理系統地下道基本資料顯示，公館車行地下道的主通道結構體長80.50公尺、出入口副通道或引道長175.71公尺，有雙車道，最大淨寬（指供通行使用最大寬度）12.50公尺、主通道最小淨高（指天花板至路面最小距離）4.95公尺。

根據工程細節規畫，13日凌晨零時施工團隊分別會由南、北引道進入工地設備交維，凌晨12點半起預拌混凝土車輛同樣由南、北引道進入工地，進行灌漿作業，16日至17日配合公館人行地下道拆除；9月17日至23日自來水、中華電信改管；10月6日完成公館圓環填平作業；10月7日至16日拆除圓環，之後完成護欄拆除；10月21日至25日進行瀝青鋪設等工程。

新工處工務科西區工務所主任劉人豪說明，第一階段為人行地下道、車行地下道分層封填等作業，利用日夜間交通離峰時段施工，填平預計灌入約1萬1000立方公尺，以每立方公尺2.3公噸重計算，重達2萬5300公噸，若換成實例，相當於4.4座奧運標準泳池（單座50公尺長、25公尺寬、2公尺深）。此案施工地點鄰近捷運新店線，依規需提出施工對捷運設施安全影響評估報告書，並經第三方公正單位進行審查。

捷運工程局第二區工程處長劉安德指出，要填平的地下道距離隧道頂約12.5公尺，其安全影響評估經新工處委託設計顧問公司提送臺灣區基礎工程學會，審查修正完竣合宜可行。另，新工處於施工前在地面及潛盾隧道均有裝設自動監測系統，施工過程可即時監控對隧道的影響。

新工處補充，已依規定提出報告並經審查確認，填平的負重仍屬可承受範圍，經計算填平後數值尚與捷運局管控數值差距甚遠，然而為求周全，施工期間仍會進行自動連續監測。

羅斯福路車行地下道動工填平，凌晨倒下土石。（記者董冠怡攝）

羅斯福路地下道工程車進駐。（記者董冠怡攝）

​行人零死亡推動聯盟召集在地居民、交通團體、學生代表到公館圓環及公車地下道抗議，懇請蔣市府​停止施工，重啟協商！（記者廖振輝攝）

台北市公館圓環及公車道成為時代的眼淚，13日凌晨動工拆除、填平。（記者廖振輝攝）

