    臺北市

    公館圓環拆除倒數！抗議民眾不肯離去 正面對決警方嗆：叫指揮官出來

    帶頭抗議者疑似要求接近公館圓環15分鐘，不過現場警力不允許，雙方僵持超過30分鐘以上，目前仍在繼續。（記者孫唯容攝）

    帶頭抗議者疑似要求接近公館圓環15分鐘，不過現場警力不允許，雙方僵持超過30分鐘以上，目前仍在繼續。（記者孫唯容攝）

    2025/09/12 23:20

    〔記者孫唯容／台北報導〕公館圓環將在明（13）日凌晨零時開始拆除，先填平公車專用地下道，再拆除公館圓環，今（12）日晚間集會遊行表訂在22時結束，不過直到結束時間接近一小時，公館圓環現場仍聚集大批抗議民眾，目測台電轉角前，加上正對圓環、地下道的斑馬線上，依然聚集100多人不肯離去。稍早抗議民眾曾要求警方退讓，讓他們接近公館圓環15分鐘，不過現場警力並未允許，民眾轉而要求現場指揮官出面協調，雙方雖然正面對決，不過現場並無擴大衝突。

    今天晚間7時許，「守護圓環」發起的民團、學生及在地居民集結在公館圓環旁、台電大樓附近，逐一發表對於台北市長蔣萬安的不滿，更在基隆路高架橋上投影「蔣不聽！」、「都給你蔣！」等投影，還有抗議者製作「民意之墓」的紙箱棺材、「官商勾結」、「沒有討論、沒有拆除」等標語到場抗議。

    整起集會遊行須在晚間十時結束，不過現場依然有民眾自發拿大聲公抗議，並聚集在正對圓環、地下道的斑馬線上抗議，有民眾舉著「想死更多人 請支持公館圓環」、「沒有溝通 沒有強拆」等標語，也有民眾自發拿起大聲公抗議稱「下次選舉要找有能力的政治人物」，更有一名自稱是就讀文山區國小的小學生也在現場抗議，拿著麥克風正告市長「自己不想要生生有鮮奶，只想要有公館圓環」，語畢情緒激動落淚。

    約接近凌晨，正對圓環、地下道的斑馬線的人潮越多，稍早抗議民眾要求現場警力的指揮官出來，嗆聲「指揮官都領人民的錢」、「指揮官是我們養的欸」、「指揮官是納稅人養的、叫他出來」，帶頭抗議者疑似要求接近公館圓環15分鐘，不過現場警力不允許，雙方僵持超過30分鐘以上，目前仍在繼續。

    不少民眾聚集搶拍公車駛入地下道的最後身影。（記者孫唯容攝）

    不少民眾聚集搶拍公車駛入地下道的最後身影。（記者孫唯容攝）

    有民眾舉著「想死更多人 請支持公館圓環」、「沒有溝通 沒有強拆」等標語。（記者孫唯容攝）

    有民眾舉著「想死更多人 請支持公館圓環」、「沒有溝通 沒有強拆」等標語。（記者孫唯容攝）

    圖
    圖
