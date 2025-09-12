專辦貪污案！撤銷柯文哲交保 高院合議庭3法官大有來頭

台北地院裁定柯文哲、應曉薇具保停押，台北地檢署提起抗告，高等法院今評議後裁定撤銷北院原裁定，發回北院更裁。（資料照，記者田裕華攝）

2025/09/12 21:03

〔記者楊心慧、張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，上週五（5日）裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元具保停押，台北地檢署9日提起抗告，高等法院昨收到北院送達抗告卷證，今日評議後裁定撤銷北院原裁定，發回北院更裁；高院合議庭由審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠、受命法官黎惠萍組成，3人皆大有來頭，相當有經驗。

遲中慧和柯文哲其實並非首次交手，她曾在8月11日審理柯文哲延押抗告案，當時認同北院看法，認為柯有串證及逃亡之虞而駁回抗告；由此可知，合議庭今認定台北地院才在7月21日裁定延長羈押，認為尚有證人尚未交互詰問，有滅證、串證風險，如今認定串證、滅證的可能性大幅降低，作出交保裁定矛盾，和先前立場一致，並無任何改變。

另外，海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內涉收賄500萬元，經高等法院第三度發回更審，桃園地院去年7月第三度召開羈押庭，以有串證之虞等理由，將鄭文燦裁定收押禁見，律師團連夜提起抗告，高等法院當時審判長就是遲中慧，黎惠萍則是受命法官，當晚裁定抗告駁回，鄭文燦確定羈押2個月。

3位法官承辦專業案件類別皆包含貪瀆案、原住民族案、醫療案、國安軍事案、國民法官案、強制處分案等。遲中慧是私立輔仁大學法律學系畢業、司法官訓練所第35期，過去曾任新竹地方法院法官等職務。

黎惠萍是私立中國文化大學法律研究所碩士、司法官訓練所第39期，過去曾任北院法官、士院法官、士院法官兼庭長。陳昭筠是國立台灣大學法律學系研究所碩士、司法官訓練所第47期，過去曾任高等法院高雄分院調高院辦事法官、新北地院法官等。

法界認為，3名高等法院法官的資歷都很豐富，審理本案時不會受外界影響，只會以案件本身評定。

