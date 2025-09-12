賴清德：已開放貝里斯白蝦進口 將深化台貝經貿關係

賴清德總統接受貝里斯新任駐台大使梅凱瑟（左）呈遞到任國書，表示已開放貝里斯冷凍白蝦等水產品進口，將繼續深化經貿與投資關係。（總統府提供）

2025/09/12 20:52

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（12）日下午接受貝里斯新任駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）呈遞到任國書，期盼透過其經驗及遠見，促進兩國在教育交流、性別平權、經貿合作等領域的發展，為台貝關係開創新里程碑。

賴清德首先表示，梅凱瑟大使是台灣的老朋友、好朋友，不僅是國立政治大學傑出校友，學成後也在貝里斯工商界發揮所長，擔任貝里斯扶輪社社長及貝里斯商工總會會長，成就備受肯定。

他指出，兩國在下個月建交將滿36年，很高興看到從台貝經濟合作協定生效以來，經貿往來已有顯著成長。台灣在今年7月也宣布開放貝里斯冷凍白蝦等水產品進口，相信在雙方共同努力下，將繼續深化經貿與投資關係。

賴總統提到，過去曾與貝里斯總理布里仙紐數次見面交流，對其治國願景非常欽佩，期待未來有機會造訪貝里斯，見證兩國在各方面合作的成果。

梅凱瑟大使致詞時，談及20年前來台求學的歷程，提醒她教育是為國家社會帶來無限機會的禮物，並感謝台灣長期以來與貝里斯、拉丁美洲及加勒比海地區國家的合作夥伴關係，這份夥伴關係根植於共享價值、相互尊重及對於各項發展與人類潛能堅定不移的承諾。

梅凱瑟提到，台貝雙邊關係是民主典範，目標明確、堅韌並根基於民主價值。台灣對於貝里斯在教育、醫療、基礎建設與科技等領域的投資，不但增進台貝發展目標，也加深人民之間的連結。如今以貝里斯大使身分重返台灣，不僅再次彰顯台貝信任歷久彌新，更代表深化兩國合作的承諾，她也將致力於將台貝合作從政策層面拓展至文化與教育交流等領域，深化彼此的理解與情誼。

