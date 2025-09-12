台灣晶片外交拓展國際空間 全球頂尖半導體齊聚「SEMICON Taiwan」

總統賴清德9日和捷克科學研究與創新部長茨尼塞克在SEMICON Taiwan展覽上合影。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透12日發自台北的報導指出，全球頂尖半導體企業本週齊聚台北，參加一年一度的「SEMICON Taiwan國際半導體展」。在人工智慧（AI）技術蓬勃發展的背景下，這場產業盛會不僅聚焦技術創新，更凸顯台灣正積極運用其在全球晶片產業的領導地位，推動「晶片外交」，強化與世界各地的非正式夥伴關係，突破長期面臨的外交孤立。

台灣做為全球半導體製造核心，擁有世界最大晶圓代工廠台積電（TSMC），掌握先進製程的關鍵產能。然而，由於中國堅持「一中原則」，台灣在國際舞台上僅有極少數邦交國，多數國家無法與其建立正式外交關係。在此背景下，台灣政府近年積極將產業優勢轉化為外交資本，透過科技合作、供應鏈整合等非傳統途徑，拓展國際空間。

半導體與人工智慧是「戰略資源」

今年的SEMICON Taiwan展覽規模空前，共吸引17個國家設立國家館，為歷年之最。值得注意的是，台灣外交部首度參與合辦地緣政治論壇，彰顯其將半導體提升至戰略層級的決心。外長林佳龍在會中明確指出，半導體與人工智慧已成為「戰略資源」，並強調：「唯有與台灣合作，自由世界才能建立值得信賴的『非紅供應鏈』」，呼應全球供應鏈去風險化的趨勢。

台灣特別著重與「志同道合的民主國家」深化科技合作，中東歐地區成為重點目標。捷克科學研究與創新部長茨尼塞克（Marek Zenisek）親自率團與會，並在總統賴清德出席的活動中表示，捷克與台灣共享民主、自由與開放價值，「這些價值正面臨日益加劇的壓力，因此我們的夥伴關係是自然且必要的」。此番言論被視為對俄羅斯入侵烏克蘭後國際局勢的回應，也反映部分國家對中國威脅的警惕。

捷克不僅在價值上與台灣靠攏，更積極爭取實質經濟利益。台積電正在德國德勒斯登興建首座歐洲廠，地理位置鄰近捷克，該國正力爭成為台積電歐洲供應鏈的重要一環，凸顯經濟與外交的雙重連結。

與台斷交國家也來參展

更引人關注的是，本次展會吸引了一些長期與中國交好、早已與台灣斷交的國家代表團參與。其中，哥斯大黎加首次設立國家館，格外具有象徵意義。該國於2007年成為中美洲首個與台灣斷交、轉而與中國建交的國家，此次低調參展，顯示台灣的產業吸引力正超越傳統外交藩籬。

此外，非洲代表團也首度亮相。由法國─非洲基金會組織的10名非洲科技創業家，在法國在台協會協助下訪台，並與林佳龍會面。來自剛果共和國醫療科技公司AfriWell Health的執行長歐旺納（Joelle Itoua Owona）指出，非洲國家正尋求合作夥伴多元化，不應過度依賴單一來源。她強調，如同美國與法國能同時接納台灣與中國的投資，非洲也應敞開大門，「台灣是非洲的另一個朋友」。

分析指出，台灣的「晶片外交」正逐步發揮效用。在傳統外交空間受限下，透過產業優勢吸引全球企業與政府代表來台交流，不僅提升國際能見度，也為未來的科技合作與經貿往來奠定基礎。儘管多數互動仍屬非官方性質，但隨著全球對半導體供應鏈安全的重視，台灣正以「不可或缺的科技夥伴」角色，穩步拓展其國際影響力。

