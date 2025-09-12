柯文哲7千萬交保遭撤銷 民進黨：尊重司法 呼籲誠實面對

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，日前繳足7000萬交保金獲釋。（資料照）

2025/09/12 19:47

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城案被羈押1年，北院日前裁定7000萬元交保，北檢9日提起抗告，高院今（12日）下午裁定撤銷發回更裁。對此，民進黨發言人戴瑋姍回應，一切尊重司法勿枉勿縱，更呼籲當事人都能誠實面對。

北院5日裁定，柯文哲以自己名義提出7000萬元保證金，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環、個案手機雙重科技設備監控，且不得有與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

高院認為，依北院審理計畫，尚有共同被告及證人未經詰問，無法排除勾串風險。尤其北院7月21日才以「有滅證、勾串之虞」裁定延押，卻在僅1個月後改裁交保，前後矛盾，理由亦不完備。此外，北院裁定僅籠統提及「同案被告」、「證人」，範圍不明確，恐讓被告難以遵循，因此撤銷發回更裁。

北院則強調，將依裁定結果，下週一上午10時重新開庭審理，並要求柯、應二人須於9時先至法院報到。

