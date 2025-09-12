為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台師大女足案遭監察院糾正 教育部：將虛心檢討避免類案再發生

    教育部因台師大女足案遭監察院糾正。（資料照）

    教育部因台師大女足案遭監察院糾正。（資料照）

    2025/09/12 19:54

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足隊爆發「抽血換學分」案，扯出一連串霸凌及研究倫理問題，監察院今公布調查報告，通過糾正教育部及台師大。教育部則回應，將虛心檢討並持續督導大學精進相關作為，針對該案中校長、行政人員所涉違失，也會召開考績會處理。

    教育部表示，將依監察院調查意見虛心檢討，並依據「教育部人體研究倫理審查委員會查核作業要點」及「教育部人體研究倫理審查委員會不定期追蹤查核作業要點」，秉持保障學生權益與維護研究倫理之立場，與相關部會合作，持續督導大學及其倫理審查委員會精進作為，避免類似事件再次發生。

    而針對該案衍生師對生校園霸凌、以及教師執行運用血液樣本之研究計畫違反人體研究法爭議，教育部說明，今年7月17日與學生達成7點共識，並邀集衛福部、國科會及體育署組成跨部會專案小組，自7月21日起，每週召開共計5次專案小組會議進行輔導及相關調查追蹤，包括設置學生單一申訴窗口，結合專業團體與心理師公會提供檢舉、輔導、諮商與法律協助，並責成台師大強化輔導機制，確保學生獲得必要支持。

    此外，專案小組已清查陳、周2師相關共33件涉及運用血液樣本計畫，其中涉及外界檢舉、學生陳情12件及另外2件檢舉案，經實地查核有9件不符合檢核項目，將分別送教育部倫審會及國科會專案小組會議審議，後續視結果對研究人員及學校裁罰。國科會及體育署也已分別全面清查體育類研究計畫及運科計畫；對於陳、周2師涉及違法行為已由學校教評會重新處以停聘與解聘；教育部也會追究校長及行政人員疏失，並由教育部考績會續處。

