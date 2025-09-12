共機干擾醫療專機起飛 海基會：澎湖男嬰延誤後送一度呼吸停止

海基會秘書長羅文嘉今（12）日指出，8月時因為共機頻頻越過台海中線，導致一架澎湖的醫療專機遲遲無法起飛，機上亟待後送到高雄就醫的男嬰甚至呼吸停止、緊急使用葉克膜。（資料照）

2025/09/12 19:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共解放軍殲轟七、殲十戰機日前以無預警方式直接逼近執行金門後送的醫療專機。海基會秘書長羅文嘉今（12）日指出，8月還有一次，因為共機頻頻越過台海中線，導致在澎湖的醫療專機遲遲無法起飛，機上亟待後送到高雄就醫的1月大男嬰，甚至呼吸停止、緊急使用葉克膜，希望對岸可以正視問題，停止類似惡意行為。

羅文嘉強調，離島地區包括金門、澎湖等因為醫療資源不足，轉送台灣救治時，黃金救命時間很重要，但在最近2個月，離島醫療專機都碰到中共軍機干擾，這是極大的危險。

羅文嘉說，除了9日媒體曝光金門醫療專機遭共機逼近的案例，今年8月另外一個案例是在澎湖的七美，有個1月大的男嬰因為呼吸暫停，血氧值非常低，必須立刻從七美後送到台灣，七美是離島中的離島，凌天航空直升機從澎湖馬公機場先飛到七美，再從七美轉到高雄尋求醫療協助。

羅文嘉指出，因中共軍機不斷在海峽中線進出、造成機場關閉，干擾到這架醫療直升機起飛，因此延後了好幾個小時。當時這名男嬰在飛機上等待起飛時也再度呼吸中止，緊急啟用葉克膜才保住性命，但還是要等到中共軍機干擾結束，才能夠順利起飛，送到高雄長庚醫院。

羅文嘉解釋，台灣所有醫療專機都配備了廣播式的相關監視系統，並全程開啟，所以中共解放軍非常清楚這是一架醫療專機，也知道面對醫療專機的正常飛行，不應該任意逼近，造成各種危險，這對兩岸的交流、交往與互動，其實都是非常不應該的行為。

羅文嘉也說，過去幾年來，從離島透過醫療專機後送到台灣的次數，一年平均約85件，每個月平均是7.1件，如果每一件都遇到這種情況，對於需要被緊急救援的人員或醫療專機上的工作人員，都是非常高的風險，因此特別提出呼籲，希望對岸、海協會能正視這個問題，停止這樣的惡意行為。

