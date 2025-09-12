柯文哲、應曉薇交保裁定撤銷發回 北院：下週一重開庭

前台北市長柯文哲因京華城弊案被羈押1年，8日交保，北檢9日提起抗告，高院今下午裁定撤銷發回更裁。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/09/12 17:39

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲涉京華城收賄、圖利等案，上週五裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元具保停押，台北地檢署9日提起抗告，高等法院今下午裁定撤銷發回北院更裁；北院傍晚回應，將於下週一上午10時開庭，並要求柯、應二人須於9時提前至法院報到。

北院5日裁定，柯文哲以自己名義提出7000萬元保證金，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環、個案手機雙重科技設備監控，且不得有與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

高院認為，依北院審理計畫，尚有共同被告及證人未經詰問，無法排除勾串風險。尤其北院7月21日才以「有滅證、勾串之虞」裁定延押，卻在僅1個月後改裁交保，前後矛盾，理由亦不完備。此外，北院裁定僅籠統提及「同案被告」、「證人」，範圍不明確，恐讓被告難以遵循，因此撤銷發回更裁。

應曉薇5日晚間率先辦保完畢獲釋，柯文哲本週一（8日）中午辦保，下午2時許獲釋。檢方9日抗告，高院今裁定撤銷發回北院更裁。

北院強調，將依裁定結果，下週一上午10時重新開庭審理，並要求柯、應二人須於9時先至法院報到。

