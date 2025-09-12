為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺北市

    人力荒！北市違建越拆越多 建管處：提高人員待遇降低流動率

    審計報告點出，北市拆除違建速度不及查報速度，違建數量逐年增加。（資料照，台北市建管處提供）

    2025/09/12 16:57

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市建築管理工程處查報違章建築，不過審計報告指出，各年度實際處理件數不及查報件數2021至2024年逐年增加，累計8萬3444件未拆除，另火災違建案件54件未結案。建管處坦言，目前每2行政區分配平均2位小隊長，人力明顯不足，且小隊長工作壓力大、流動率高，今年6月起已提高其薪資待遇，盼減少人員流動影響拆除績效。

    台北市自2011年實施「台北市違章建築處理規則」，辦理違建查報及拆除等業務，編列相關預算查報、拆除違章建築。不過，審計報告指出，台北市未處理完竣違建數量，從2021年8萬1335件，逐年遞增至2024年9月20日8萬3444件；另外，2012、2013年度查報違建案件，各還有超過2成已逾執行時效仍未處理完畢案件，當中不乏已訂有限期強制拆除卻未完成。

    此外，消防局2022、2023、2024年通報火災違建案件，查報件數為65件、65件、29件，同期間未處理完畢件數為8件、23件、23件，除待辦理結案、或爭議處理中有待列管追蹤處置的31件外，尚待通知違建所有人限期改善或待訂定強制拆除日期或已逾期未拆除共23件，均屬發生火災後恐有結構安全問題、須優先查報拆除。

    建管處回應，不含1994年以前的既存違建，北市處理中違建案共3萬6609件，而拆除違建作業涉及處理民眾陳情、現場勘查及疏導違建拆除等條件，拆除時間及困難度也不相同。目前編制每2個行政區分配平均2位小隊長，處理人力明顯不足。另因小隊長須直接面對民眾、壓力較大，流動率高，為增加小隊長留任誘因，已於6月起提高薪資待遇，盼減少人員流動影響拆除績效。

