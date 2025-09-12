北檢抗告成功 黃帝穎：柯文哲影響證人、自踩3條法律紅線

律師黃帝穎發文表示，柯文哲影響證人、自踩3條法律紅線，全是北檢抗告成功的理由。（資料照）

2025/09/12 16:45

〔記者楊心慧／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，上週五（5日）裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元具保停押，台北地檢署9日提起抗告，高等法院昨日收到北院送達抗告卷證，今日評議後裁定撤銷北院原裁定、發回北院更裁；律師黃帝穎發文表示，柯文哲影響證人、自踩3條法律紅線，全是北檢抗告成功的理由。

高院今下午發新聞稿表示，合議庭認定，台北地院審理計畫書記載，尚有證人尚未交互詰問，認為有湮滅證據、串證的風險，才在7月21日裁定延長羈押，但1個月後，證人還沒全部問完，卻突然認定串證、滅證的可能性大幅降低，決定讓2人交保，前後說法矛盾、理由不清。

另外，合議庭認為，原審裁定2人交保後，規定「不得接觸同案被告或證人」，但因本案涉案人多、證人繁雜，原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」，範圍不夠具體明確，應要有更清楚界定範圍，讓被告確實知道限制對象。綜上，檢察官抗告有理，原審的裁定確實有不完整之處，高院合議庭撤銷交保裁定，發回地院重審。高院合議庭由審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠、受命法官黎惠萍組成。

黃帝穎發文指出，北檢抗告成功，柯文哲自踩法律紅線全成抗告事由，此案高院直指北院交保理由認柯文哲串證滅證大幅降低是前後矛盾；另外，柯文哲自踩3大法律紅線全成抗告事由，包含柯文哲接觸證人踩到北院交保裁定紅線、柯文哲交保後隨即在記者會對共犯李文宗隔空喊話，柯文哲網攻證人、涉嫌恐嚇勾串證人。

黃帝穎分析，北檢抗告指出，被告柯文哲於具保後，即與本案證人陳智菡、陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」之事由；北檢抗告強調，柯文哲具保後，對即將前往法院作證之共同被告李文宗喊話，李文宗就公益侵占之犯罪事實，與被告柯文哲有相互指證之關係。

另外，遭到柯陣營網攻恐嚇的證人包括柯任命的副市長林欽榮、北市議員苗博雅等，黃帝穎表示，柯文哲影響證人、自踩3條法律紅線，全是北檢抗告成功的理由。

