機車騎士停車場滑倒65件！北市府竟未訂防滑規範

北市議員陳賢蔚表示，機車停車場目前法規並無防滑規範。示意圖。（記者董冠怡攝）

2025/07/13 21:59

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員陳賢蔚表示，近五年台北市的機車騎士在停車場滑倒報案數有65件，經查發現，目前法規並無防滑規範，令人匪夷所思，下雨天更是危險，要求市府檢討改進，機車停車場出入口處及場內車道鋪面要求標準，應比汽車更嚴格；停車管理工程處回應，已於內部設計準則增加防滑相關做法，未來新建的機車停車場皆會比照執行。

陳賢蔚指出，65件報案中，2021年10件、2022年8件、2023年24件、2024年17件，今年截至目前6件，相信沒有報案的更多。目前中央和市府並無防滑規範，主要是針對抗壓強度規定，此外，建築技術規則也僅規定車道坡度及使用材質，應為不滑的材料，也無防滑係數規定，要求增訂機車停車場防滑規範，保障騎士行車安全，否則非常危險。

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停管處回應，一般機車停車場可能造成滑倒的原因，與地坪、輪胎、駕駛行為等因素有關，目前未統計機車滑倒發生事故。委託經營管理的地下機車停車場，計約83場，地坪材質多為常見的瀝青混凝土、鋼筋混凝土、環氧樹脂材質及車道磚等。

另說明，目前國內均未針對車道地坪訂定與防滑性能、試驗方式的明確規範，大多僅律定「須採用防滑之材料」的描述，已於內部設計準則增加與防滑相關做法，包括斜坡道均採瀝青混凝土地坪、停車區若採環氧樹脂地坪則增石英砂等止滑材料、坡道銜接停車區域延伸瀝青混凝土鋪設等，未來新建的機車停車場皆會比照執行，並且提供建築管理工程處參考。

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