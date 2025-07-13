為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    侯站台問為何被罷免 羅智強：只因為我做了這件事

    北市立委羅智強今（13日）舉辦「民主學校青年沙龍」，找新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安站台，喊口號「民主學校、民主制衡」，希望726可以投不同意罷免。（記者陳逸寬攝）

    北市立委羅智強今（13日）舉辦「民主學校青年沙龍」，找新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安站台，喊口號「民主學校、民主制衡」，希望726可以投不同意罷免。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/13 18:06

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕726大罷免倒數2週，北市立委羅智強今（13日）舉辦「民主學校青年沙龍」，找新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安站台，喊口號「民主學校、民主制衡」，希望726可以投不同意罷免。羅智強強調：「現在『大惡罷』不是一個人的事情，羅智強這一席當然很重要，不過最重要的是所有在野的立委席次都應該保住，民主應該要制衡，投給『制衡的力量』。」

    羅智強提到，台灣民主制衡力量正在快速崩壞中，大罷免在全球民主國家，只有賴清德做到；這是民主制衡力量的保衛戰，不能被民進黨殲滅，呼籲民眾726一起出來捍衛。

    侯友宜表示，「智強這一輩子就是為民主備戰，不出來投的，友誼都不長存，沒有『厚友誼』了啦。」侯友宜更質問，智強做錯什麼事情，才會被罷免。羅笑回，「我唯一做錯了一件大事，就是監督民進黨！監督太認真了！」

    蔣萬安批評，民進黨發動無差別式大罷免，其實就是民進黨選輸翻桌，還用納稅人的錢陪他們一直投（票），要反對民進黨只搞政治，不做正事。他也說明，反對罷免民眾不出門投票，就會讓羅智強很危險；民眾要去催票、拉票，「IG和Threads上面要製造台灣變成一言堂，我們要珍惜得來不易的民主，如果大家反對罷免，反對持續內耗，就要出來投票。」

    最後蔣萬安說，希望中央政府齊心下去救災，但他看到的是，聲稱愛這片土地的人，還在搞大罷免、還在搞政治鬥爭，「民生、經濟、百姓的生活，才是我們應該要在意的。」

    726大罷免倒數2週，羅智強（左）強調，所有在野的立委席次都應該保住，民主應該要制衡，希望可以投不同意罷免。（記者陳逸寬攝）

    726大罷免倒數2週，羅智強（左）強調，所有在野的立委席次都應該保住，民主應該要制衡，希望可以投不同意罷免。（記者陳逸寬攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播