侯站台問為何被罷免 羅智強：只因為我做了這件事

北市立委羅智強今（13日）舉辦「民主學校青年沙龍」，找新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安站台，喊口號「民主學校、民主制衡」，希望726可以投不同意罷免。（記者陳逸寬攝）

2025/07/13 18:06

〔記者蔡愷恆／台北報導〕726大罷免倒數2週，北市立委羅智強今（13日）舉辦「民主學校青年沙龍」，找新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安站台，喊口號「民主學校、民主制衡」，希望726可以投不同意罷免。羅智強強調：「現在『大惡罷』不是一個人的事情，羅智強這一席當然很重要，不過最重要的是所有在野的立委席次都應該保住，民主應該要制衡，投給『制衡的力量』。」

羅智強提到，台灣民主制衡力量正在快速崩壞中，大罷免在全球民主國家，只有賴清德做到；這是民主制衡力量的保衛戰，不能被民進黨殲滅，呼籲民眾726一起出來捍衛。

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侯友宜表示，「智強這一輩子就是為民主備戰，不出來投的，友誼都不長存，沒有『厚友誼』了啦。」侯友宜更質問，智強做錯什麼事情，才會被罷免。羅笑回，「我唯一做錯了一件大事，就是監督民進黨！監督太認真了！」

蔣萬安批評，民進黨發動無差別式大罷免，其實就是民進黨選輸翻桌，還用納稅人的錢陪他們一直投（票），要反對民進黨只搞政治，不做正事。他也說明，反對罷免民眾不出門投票，就會讓羅智強很危險；民眾要去催票、拉票，「IG和Threads上面要製造台灣變成一言堂，我們要珍惜得來不易的民主，如果大家反對罷免，反對持續內耗，就要出來投票。」

最後蔣萬安說，希望中央政府齊心下去救災，但他看到的是，聲稱愛這片土地的人，還在搞大罷免、還在搞政治鬥爭，「民生、經濟、百姓的生活，才是我們應該要在意的。」

726大罷免倒數2週，羅智強（左）強調，所有在野的立委席次都應該保住，民主應該要制衡，希望可以投不同意罷免。（記者陳逸寬攝）

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