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    首頁　>　臺北市

    北市警騎車趕現場遭撞昏迷今三度手術 同事集氣

    同事眼中蔡汶融是一個很安靜、很溫暖的人，工作總是認真負責。（記者姚岳宏翻攝自cindyyu1002）

    同事眼中蔡汶融是一個很安靜、很溫暖的人，工作總是認真負責。（記者姚岳宏翻攝自cindyyu1002）

    2025/07/13 16:57

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融，昨天凌晨騎機車前往處理超商糾紛案，卻在路口遭撞飛，頭部重創，昏迷送醫住在加護病房，據了解，他今天下午進行腦部第三次手術，目前昏迷指數稍好轉，但病況起伏大，這三天將是重要關鍵觀察期，整個分局同仁都在集氣祈禱幫他加油。

    據知，蔡汶融的直屬長官、中山一派出所方姓所長上週父喪，得知同仁發生意外，立刻趕回台北協助家屬；中山分局也組成特別小組，幫忙處理醫院相關事宜，及照顧遠從彰化來、人生地不熟的家屬。

    蔡的同所同事透露，蔡汶融原先12日請了假、打算去看五月天演唱會，卻在下班前發生意外，蔡曾說過，五月天的歌曲旋律，陪伴自己走過低潮及壓力大的時刻，「這場演唱會他期待很久了，常常掛在嘴邊，也難得看他為一件事這麼開心。」

    女警謝心瑜說，蔡汶融是一個很安靜、很溫暖的人，工作總是認真負責，平常同事有什麼需要幫忙的地方，他總是主動伸援，從來不推辭。大家會一直為他祈禱，希望他能慢慢穩定、平安好起來。

    蔡汶融是在昨天凌晨騎乘警用機車出勤，當時開啟警示燈及警報器趕往轄內一家超商，欲處理店員與顧客糾紛，警機車從中山北路左轉長安東路時，被對向一輛多元計程車攔腰撞上，重大撞擊力造成蔡員安全帽噴飛，摔落地面時頭部重創，警用機車也滑行約5公尺倒在附近騎樓，緊急送台大醫院開刀搶救，目前仍昏迷中。

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