藍白強推普發現金 公督盟轟：踰越行政權、絞殺台灣財政

藍白兩黨在11日立法院會中通過，國民黨團所提「特別條例」，將政院原編列的4100億元，擴大上限為5450億元，並匡列2350億元，明定每人普發現金一萬元。（資料照）

2025/07/13 16:29

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免於7月26日投票，藍白卻在11日立法院會中通過，國民黨團所提「特別條例」，將政院原編列的4100億元，擴大上限為5450億元，並匡列2350億元，明定每人普發現金一萬元，引爆舉債發錢的買票爭議。公督盟今日譴責，國眾兩黨是在絞殺台灣這隻會生金雞蛋的金雞母，並強調726大罷免一定要成功，把台灣民主守下來。

公督盟執行長張宏林受訪時指出，藍白此舉是一種侵害行政權的行為，更是立法權凌駕行政權的惡例，大家都說「錢再賺就有」，但藍白最惡劣的不是發這些錢，當台灣處於經濟穩定時期，應保守應對國際變局包含美中關係、關稅等問題，此時更需穩健財政，而藍白這次的普發現金，不只是亂花錢，更是在殺死台灣這隻會生金蛋的金雞母。

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張宏林續指，國民黨、民眾黨兩黨沒選贏總統，錯失執政權後，一開始就以擴權修法，試圖營造國會一院獨大的毀憲亂政修法，這正是選輸不甘願的翻桌；如今，亂發現金也是如此，藍白踰越行政權，不顧財政紀律。

「藍白透過國會多數，並沒有珍惜善用人民付託！」張宏林痛批，藍白毀憲亂政、癱瘓財政、勾結中共、造謠生事、挑起對立等作為，都是在絞殺台灣這隻會生金雞蛋的金雞母，破壞台灣得來不易的民主自由。

張宏林強調，國眾兩黨把民進黨當敵人攻擊，卻把中共當合作對象，這才是讓人氣憤與最恐怖之處，因此7月26日大罷免一定要成功，一起把台灣民主守下來。

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