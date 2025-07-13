36年前追捕要犯中彈癱瘓 北市勇警劉旺德即將退休

劉旺德年輕英姿煥發。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/13 16:26

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市刑警大隊特勤中隊小隊長劉旺德，36年前與同仁巡邏盤查要犯時遭遇槍擊，自此下半身癱瘓。不過，劉殘而不廢，克服肢體與心理創傷，勇敢面對人生，還在朋友介紹下遇到人生摯愛，育有一對兒女，兒子更是立志從警。劉今年7月16日即將屆齡退休，北市刑大在近期替他舉辦歡送會，感謝他對社會治安的付出，也期望他的勵志故事能夠鼓舞同仁。

北市刑大指出，劉旺德是警員班115期畢業，今年已經59歲，即將在本月16日屆齡退休。1989年7月31日深夜，劉旺德當年才24歲、是北市刑大霹靂小組一員，他與3名同仁巡邏經過台北市新生公園附近時，見到有可疑人士，上前盤查，沒想到對方居然是槍擊要犯，雙方槍戰隨即爆發。

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劉旺德追捕其中一人時，被對方開槍射擊到肩膀，子彈導致劉的骨頭位移，壓迫到脊椎神經，他自此下半身癱瘓，終生坐輪椅。他經此一事，雖然破格升任小隊長，但面對殘缺的身體，也一度意志消沉；時任北市刑大副大隊長的侯友宜等同僚，多次苦勸，他才逐漸走出人生低谷。

2002年，劉的朋友熱心當媒人，介紹他與妻子認識，兩人墜入愛河，更透過人工試管的方式，育有一對「龍鳳胎」子女。劉的兒子受到他啟發，從小立志從警，他兒子2年前考上警察專科學校，今年已經畢業，目前正在成功嶺服替代役，即將在今年10月進行分發，屆時將「子承父志」也成為一名警察。

據悉，北市刑大大隊長盧俊宏有感劉旺德將畢生精力投入警界，勇敢面對人生低谷重新活出一片天的勵志心態，在近期舉辦歡送會。劉旺德得知時相當詫異，十分感念長期以來各界長官都還記得他。

認識劉的同仁說，劉雖然身體不方便，只能從事內勤工作，但他對於文書、電腦作業也不馬虎，相當細心。他平時熱心助人，對於後輩更是不吝於傳授經驗、分享值勤細節，不少同仁都不捨他將離開警界。

北市刑大替劉旺德舉辦歡送會。（記者王冠仁翻攝）

北市刑大大隊長盧俊宏（左）替劉旺德舉辦歡送會。（記者王冠仁翻攝）

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