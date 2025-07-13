北市大、大理高中籌備「北市大附中」 進入實質推動階段

台北市立大學與北市大理高中共同推動改隸合併申請案，改隸後學校名稱為「臺北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」（台北市教育局提供）

2025/07/13 15:57

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市立大學與北市大理高中共同推動改隸合併申請案，已於114年5月獲教育局核定通過，雙方於6月19日正式成立「改隸合併籌備工作小組」並召開籌備會，宣示本案正式邁入實質推動階段。

北市大校長邱英浩擔任籌備會議召集人並主持，他表示，感謝市府及教育局對於教育的支持，未來北市大附中將肩負中等教育發展責任。本次會議，大理高中由現任校長楊廣銓與未來新任校長陳政翊共同與會，針對未來校務整併、行政運作、課程發展及資源整合等議題交流，為下半年籌備處正式掛牌運作奠定基礎。

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北市大與大理高中的合作已有具體展現。6月12日舉辦的「高二校訂必修課程《大理學專題》成果發表會」，邀請邱英浩、北市大教授群與來自多所大專院校的師資團隊共同蒞校，超過22位高教專業人力走入校園，親身參與學生專題發表，並提供建議與回饋。

根據規劃，改隸後學校名稱為「臺北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」，預計於115學年度起正式招生。雙方期許，合併後的北市大附中將成為萬華區教育的重要據點與創新典範。

教育局表示，樂見雙方能以北市大附中為平台，推動大學與高中的資源共享、課程連結與師資合作，形塑萬華區中等教育的新典範。教育局也希望，未來北市大將持續深化大學社會責任，積極連結在地，為萬華區的學校與學子打造一個與大學無縫接軌的學習未來。

台北市立大學與北市大理高中共同推動改隸合併申請案，改隸後學校名稱為「臺北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」（台北市教育局提供）

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