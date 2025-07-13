張善政站台送徐巧芯「乖乖」 不忘行銷大溪關公慶生

桃園市長張善政與徐巧芯互贈綠乖乖。（記者方賓照攝）

2025/07/13 15:02

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委徐巧芯今（13）天成立反罷免後援會，立法院長韓國瑜跟4都首長都到場站台，台北市長蔣萬安感性致詞讓徐巧芯落淚，桃園市長張善政帶來大溪關公慶生特製的綠乖乖祝福，徐巧芯也回贈她準備的軍人節「軍民同心」綠乖乖；新北市長侯友宜則以他走過戒嚴的經驗說，沒看到台灣政治這麼黑暗的時刻，他不只挺徐巧芯，也是挺台灣未來。

張善政今早先後為李彥秀、徐巧芯站台；他壓軸為徐巧芯致詞時，準備了一個綠色乖乖當吉祥物贈送，說是大溪最有名的神尊關公和乖乖的文創作品，讓關公來庇佑徐巧芯，徐巧芯也有備而來，準備了軍人節的「軍民同心」綠乖乖回贈，還不忘邀請民眾週五、週六有空到大溪走走。

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侯友宜則以他走過戒嚴的經驗說，沒看過台灣政治這麼黑暗時刻，一年多前才選的立委，現在卻要發動罷免，還批評民進黨要用刑法100條來對付在野黨，他走過刑法100條適用那個時刻，「那不是笑話」，現在越來越民主，怎麼要走回頭路呢？

侯友宜還說，徐巧芯天不怕地不怕，讓他想到自己年輕當刑警的時候，對壞人會越壞、為兄弟會衝前面擋子彈，「我當時怎麼拚起來的，徐巧芯就是怎麼拚」，要守護正義，拚子孫的未來。

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