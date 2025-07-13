大罷免網路聲量「同意」占多數！ 徐巧芯、傅崐萁、王鴻薇最受關注

大罷免聲量統計顯示同意的占60％，徐巧芯、傅崐萁、王鴻薇的討論度占據前3名。（資料照，本報合成）

2025/07/13 14:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日舉行，網路聲量觀察平台《時局 The Current Situation》統計資料顯示，從今年1月1日至7月9日的「大罷免」累計聲量逾213萬則，其中同意的占60％達128萬則，遠超不同意罷免的85萬則。

《時局》聲量統計指出，大罷免所針對的藍委當中，以徐巧芯討論聲量223萬7052、傅崐萁207萬1939、王鴻薇114萬9059占據前3名，其中徐巧芯的爭議包括與立委李坤城鬧出衝突時比中指、於總預算審核期間直播罵髒話，因此受到最多社群關注。

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《時局》表示，傅崐萁則是主導推動國會擴權法案、對憲法裁定不尊重、長期被質疑權力傲慢，其身為國民黨黨鞭也吸引了社群中的不滿聲量；王鴻薇方面曾提案刪除2億元消防員設備預算，並且常以戲謔口吻攻擊民眾，是以反感聲量頗高。

排在後面的4至10名分別為羅智強討論聲量95萬916、葉元之58萬7770、李彥秀47萬3878、洪孟楷29萬5748、賴士葆27萬5536、羅廷瑋21萬4440、林沛祥21萬3983。

《時局》透露，支持罷免的聲量從4月開始就穩定成長，當月達到21萬則，6月創下新高至將近35萬則，反對方的聲量則從6月之後才出現追趕趨勢，但到了7月初同意罷免仍占上風。

《時局》認為，這場罷免行動的討論熱度，來自於民眾長期累積的政治不滿，包含國會黑箱作業、法案粗暴通過、權力傲慢等結構性問題，最終在社群中引爆。

《時局》本次聲量統計資料來源為潮網科技所開發之Creator sonar文字輿情模組，分析涵蓋時間範圍從2025年1月1日至2025年7月9日為止，囊括臉書、YouTube、Instagram、PTT、Dcard等主流社群平台，透過語意辨識與資料演算技術，整理與關鍵詞相關的公開討論總量。

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