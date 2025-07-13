獨家》7成中國台商去年獲利減少 海基會評估「短期內不會逆轉」

海基會發言人黎寶文接受本報專訪時透露，在中國境內的台商有7成去年獲利是減少的，且短期內不會逆轉。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/13 13:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台商前往中國投資金額占台灣對外投資總金額比重持續下降，2010年是83.8%、2023年11.4%、2024年7.5%、2025年第一季為2.7%。海基會發言人黎寶文接受本報專訪表示，2024年是7.5%，長期趨勢仍在下降，今年有可能會更低。據我方掌握，在中國境內的台商有7成去年獲利是減少的，且短期內不會逆轉。

學者出身、長期關注中國議題的黎寶文指出，台商對中國投資的下降，是非常明顯的趨勢，過去大部分解釋是因為新南向政策的關係，但其實不是這樣。早在新南向政策之前，我們就有關注到，即便對中投資金額比例仍維持稍高一點，但台商對其他地區的投資有在增加，時間點大概在2012年。

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黎寶文談及，台商早在2010年到2012年，就已開始感受到中國整個投資環境對其獲利是有影響的，當時就開始做轉移。據舉例，2012年時台商對中國投資比重超過50%，同年除中國之外，台商對其他地區的投資也高達40%，前一年2011年才22%，所以台商對全世界的投資一年增加10%，是大規模的增加，都發生在新南向政策之前。

黎寶文表示，在那個時間點，台商開始發現到，相關支出越來越高，隨著中國經濟發展，中國的勞動力越來越貴，特別是在沿海都市，環保成本、法規要遵守的成本都大幅提高，沿海地區的優勢已經不在。

另一方面，中國開始強化國內製造業的投資，喊出中國製造2025，希望在10年內變成製造業大國，這對台商都是一個競爭。整體來說，台商之所以前往其他國家佈局，主要有成本提高、中國自行發展製造業等等。

黎寶文說，2016年美國總統川普上台後，開始對中國發動貿易戰、關稅戰，甚至擴及其他相關科技領域，當美國把中國當作戰略競爭者後，增加了台商的地緣政治的風險。

據分析，以前是台灣接單、中國生產、再銷到美國，可是美中關係惡化、拜登上台後，美中競爭態勢越來越明確，台商這種生產模式在現有美中戰略架構下無法生存，導致一定要尋求其他生產地，自然會有所轉移。

黎寶文說，台灣政府有推出台商回台投資方案，也是看準這個趨勢，讓台商有更多選擇，不論是前往東南亞、第三地或回台投資，這就是台商對中國投資占比趨勢，從2012年後就一路下降到現在的原因。

「2024年是7.5%，長期趨勢仍在下降，今年有可能還會更低！」黎寶文透露，據我方掌握，在中國境內的台商有7成去年獲利是減少的，且短期內不會逆轉，中國經濟成長力道趨緩，對台商來說更是不利因素。

他強調，總體來說，有三個較大的因素導致對中投資占比下降，第一是中國整體投資及經營環境，台商的成本正在增加。第二是美中戰略競爭持續，關稅戰、貿易戰、科技管制及產地出口管制。第三是疫後中國經濟發展持續趨緩、下行。

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