社會新鮮人看這裡！台北市勞動局現場徵才 釋570工作機會

台北市勞動局就業服務處15至17日將攜手12家企業舉辦現場徵才，釋出570個工作機會。（台北市勞動局提供）

2025/07/13 13:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕畢業季與暑假到來，也是新一波求職旺季。台北市勞動局就業服務處今（13）公布，將於15至17日攜手12家企業，釋出570個工作機會，產業類別除零售業外，也有餐飲集團、自行車租賃以及居家長照等。勞動局表示，歡迎社會新鮮人、求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，參與台北市各就業服務站現場徵才活動。

統一超商、全家、全聯、統康生活事業（Mia C’bon頂級超市）、三商家購（美廉社）等企業，徵求儲備幹部、營運專員、支援大夜人員、門市兼職計時人員、安管人員及維修技術員。另外，OSIM也招募百貨公司銷售人員、外勤維修技術員及運輸人員，33K-35K起薪，加上經常性獎金高薪可達70K，績效獎金另計。

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王品餐飲（聚日式鍋物）釋出大廳見習襄理與廚藝助理職缺，高中職以上、具服務熱忱、無經驗可，起薪3萬8200元，入職即享有每季休一天有薪假、集團用餐八折優惠，國內外旅遊、上班免費供餐、三節禮券，還有從基層到主管的完整培訓計畫等等。

「微笑單車」招募調度員，早／晚班月薪37K起、夜班43K起，調度計時人員時薪可達240元，除加班費外另享油資補助、外勤獎勵、夜班及技能津貼等福利，不拘學經歷，只需具備機車或汽車駕照。

此外，台灣森永製菓徵求10名作業員，學歷需有高中職以上。安馨居家及嘉陞長照機構釋出照顧服員職缺，兼職時薪最高可達450元，歡迎擁有相關證照者加入。

台北市勞動局就業服務處今（13）公布，將於15至17日攜手12家企業，釋出570個工作機會。（台北市勞動局提供）

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