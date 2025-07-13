侯友宜：726不出來投票就是支持罷免 不是「厚友誼」

國民黨立委王鴻薇反惡罷中山後援會13日舉辦成立大會，支持者到場支持。（記者塗建榮攝）

2025/07/13 12:52

〔記者林欣漢／台北報導〕首波立委罷免投票於7月26日舉行，國民黨立委王鴻薇今（13日）成立中山區反惡罷後援會，新北市長侯友宜助講表示，王鴻薇正派、不扭捏作態，一切為台灣這塊土地、為中華民國打拚，這麼好的立委要把她罷免掉，這有天良嗎？726是關鍵的日子，呼籲大家踴躍出來投票，不出來投票就是支持罷免，不投票就不是朋友、不是「厚友誼」了。

台北市長蔣萬安也說，民進黨掌握政府機器、國營事業、媒體、網路，唯一能對抗民進黨政府的，就是投下「不同意罷免」。但還是有很多人不知道要出來投票，這就讓王鴻薇非常危險，需要大家透過電話、LINE、左鄰右舍親友幫忙拉票，「守住王鴻薇就是守住蔣萬安」。

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國民黨主席朱立倫指出，民進黨團總召柯建銘今日又發威，說那天通過的普發現金一萬元不算，搞完大罷免以後要通通取消，什麼放5天假、軍人加薪，通通違憲、通通不對，而且還說大罷免以後，要用刑法100條把所有藍委通通抓起來。柯建銘每天在想當立法院長，大家要讓柯建銘的大夢想、大破滅，讓他每天在做的白日夢徹底粉碎，讓想要一人獨裁、集權又集錢的賴清德總統大破滅，人民一定要出來投下不同意，不投票就是等於幫助、縱容民進黨。

朱立倫提到，有人說他都沒有繳稅，現在能拿到一萬元有點心虛，出門去購物、搭車都要繳稅，包括營業稅、消費稅、貨物稅等，每一個稅收都是人民的，超徵的稅收要還給人民。前總統蔡英文二年前稱稅收超徵三千八百多億元要普發現金六千元還錢於民，結果現在普發現金一萬元民進黨說是債留子孫，是不是說謊不打草稿、睜眼說瞎話？民進黨立委沈伯洋更稱是癱瘓政府「共產黨的招」，那兩年前也是「共產黨的招」？連自家前綠委李文忠都說沈「反共反到起肖」，呼籲大家726一定要出來投票，對賴清德、柯建銘、民進黨投下不同意票。

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