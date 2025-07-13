7進花蓮！林右昌密訪地方頭人 拔樁力剿傅崐萁

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街，民進黨秘書長林右昌也率黨公職力挺。（記者王錦義攝）

2025/07/13 12:09

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免首波投票倒數13天，民進黨持續鎖定立法院國民黨團總召傅崐萁「本命區」花蓮縣，不只黨秘書長林右昌頻繁前往當地、黨中央也派大批黨工進駐備戰；據透露，林右昌除了透過公開行程催票外，檯面下更積極與地方頭人接觸「拔樁」，力拚最後階段逐一攻破傅崐萁的地方勢力。

林右昌近一個多月以來已7度造訪花蓮，知情人士透露，林不僅透過公開掃街行程催票，也密集拜會地方派系頭人，儘管不少地方人士表面支持傅崐萁或保持中立態度，但私下與民進黨的互動也很不錯，顯示當地的政治氛圍已略有鬆動，只要持續努力「拔樁」，就有機會動搖傅崐萁在花蓮的勢力，並進一步帶動外溢效應。

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知情人士指出，選戰進入最後階段，戰術也轉為強攻陸戰，「能走多遠就走多遠」，盡可能深化與民眾及地方組織的接觸，比如林右昌今天去花蓮吉安市場掃街，即便當地是藍營大本營，民進黨還是可以感受到許多支持的力量，凸顯花蓮民眾對改變的期待日益升高。

綠營人士分析，能否有效號召中間選民及淺藍支持者投下同意票，將成決戰關鍵，罷團最後階段打出「國旗牌」催票，「護國大遶境」車隊先前經過泛藍的花蓮縣議員魏嘉賢位於花蓮市的服務處時，有民眾高舉「心中有國旗，罷免傅崐萁」等口號看板，同樣系出泛藍的花蓮縣議長張峻也帶領支持者揮舞國旗力挺罷傅，這也呼應了民進黨主張的以反共護台團結台灣派和中華民國派，凸顯「我們和中華人民共和國是不一樣的」等主軸。

綠營人士直言，傅崐萁是國民黨走向親中、毀憲亂政的罪魁禍首，去年放著0403花蓮大地震重建不管，帶著十多位國民黨立委赴中見中國政協主席王滬寧，回台後推動一系列毀憲亂政法案，這次必須「擒賊先擒王」，罷免傅崐萁也是台灣派和中華民國派、橫跨藍綠的最高共識，真正的中華民國派，根本看不下去傅的親共作為。

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