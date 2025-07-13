韓國瑜：王鴻薇會被罷免是因為太優秀認真 民進黨要把她斬掉

國民黨立委王鴻薇（右）反惡罷中山後援會13日成立大會，立法院長韓國瑜（左）站台宣講。（記者塗建榮攝）

2025/07/13 12:40

〔記者林欣漢／台北報導〕首波立委罷免投票於7月26日舉行，國民黨立委王鴻薇今（13日）成立中山區反罷免後援會，立法院長韓國瑜致詞時表示，這次罷免選舉，王鴻薇是最危險的，是王鴻薇貪污、偷懶、在立法院不認真、背叛選民拒絕做選民服務嗎？王鴻薇每一項指標都是最好的、第一名，會被罷免是因為王鴻薇太優秀認真，所以民進黨要把她斬掉，這不是民主政治，是一場政治屠殺。

韓國瑜表示，王鴻薇是壓不扁的薔薇，薔薇的味道有點苦、但活血、消瘀，跟王鴻薇在立法院的問政一模一樣，只要看到行政院執政不力，講起話來完全站在人民立場，直球對決從不退縮，問政不怕得罪任何人，只要對國家社會人民有幫助。

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韓國瑜指出，上帝好公平，他在賣菜時一年穿不到一次西裝，現在每天西裝筆挺，連睡覺都穿著，上帝更公平的是，他讀高中、大學時，老師教授講什麼，他都天天腦袋胡思亂想，早就跑掉了沒聽他們在講什麼，「老師講他的，我就坐在台下做自己的事」，現在在立法院每個立委質詢，他從頭到尾睜大眼睛聽，每一次聽完以後，好像什麼都沒做，精氣神都抽乾掉了、好疲倦，過程中每個立委的質詢他瞭若指掌，是認真、應付、護航打假球，還是真正一心為老百姓打拚，看得清清楚楚。

韓國瑜表示，這一年半的立委任期，王鴻薇率先往前衝，勞工4+1的假期、能源政策堅持核能繼續保留，物價、美國關稅、百工百業都很困難，尤其弱勢族群真的很辛苦，王鴻薇堅持普發現金一萬元，政府既然去年超收五千多億元，為什麼不拿一點錢發給人民，王鴻薇堅持拿出2300多億元發一萬元還稅於民，這真的是利國利民，民進黨說是借錢發給人民，根本是胡說八道，新加坡、南韓都在發錢給國民。

韓國瑜說，這次罷免選舉，王鴻薇是最危險的，是王鴻薇貪污、偷懶、在立法院不認真、背叛選民拒絕做選民服務嗎？王鴻薇每一項指標都是最好的、第一名，會被罷免是因為王鴻薇太優秀認真，所以民進黨要把她斬掉，這不是民主政治，是一場政治屠殺，不分青紅皂白全部殺掉一個不留，罷免是要淘汰貪污、腐敗等不適任的立委，這就是一場百分之百的政治鬥爭。

韓國瑜強調，出來投下這張反對票的意義，是拒絕民進黨走向百分之百的獨裁政治，是肯定過去30多年來，台灣民主一步一腳印走到今天，告訴全世界台灣是個百分之百的民主國家，大罷免若成功，全部一場空，這張選票投下去，是堅持台灣要繼續走民主的道路，請大家全力動員，726出來投下不同意罷免票。

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