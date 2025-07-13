近一年3起行動電源自燃 雙鐵籲隨身保管

去年9月2日，台鐵3294次區間車行駛至台南站，一名醉客口袋行動電源起火。（資料照，警方提供）

2025/07/13 12:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕公共運輸發生行動電源自燃案件時有所聞，四大國籍航空公司禁止託運，並要求旅客隨身攜帶，航程中不得使用；雙鐵近一年來發生3起行動電源自燃案件，台鐵呼籲旅客，行動電源隨身保管勿託運，高鐵也在乘車須知提醒旅客隨身攜帶。

雙鐵近一年發生3起行動電源自燃案件。台鐵方面，去年9月2日3294次區間車行駛至台南站，一名醉客口袋行動電源起火；去年10月13日144次自強號行駛至豐原站，一名旅客包包內行動電源突冒煙。高鐵方面，今年4月12日發生1607車次旅客背包內行動電源自燃，該名旅客手臂紅腫燙傷，列車地板受零星燒灼痕跡，

請繼續往下閱讀...

台鐵公司副總經理劉雙火說明，根據鐵路運送規則，旅客不得將危險物品攜入車內，包括爆炸物、易燃固體或液體或氣體、腐蝕性物質、毒性物質、傳染性物質、放射性物質、氧化劑及有機過氧化物等；目前行動電源並非前述法規所規範的危險物品，但針對近期行動電源自燃事件，提醒旅客如有攜帶行動電源乘車，請將行動電源隨身保管，勿放置行李箱或寄送託運。

高鐵公司則於乘車須知提醒旅客，選用商品檢驗合格之電子產品，行動電源及其他含鋰電池的電子產品請隨身攜帶，並注意使用安全。

高鐵表示，持續透過企業網站、列車上旅客資訊顯示器、車站訂位動態資訊顯示系統的跑馬燈等，宣導旅客妥善保管隨身行李、留意行動電源使用狀況，如旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，仍須負賠償與法律責任。

今年4月12日，高鐵1607車次旅客背包內行動電源自燃。（資料照，讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法