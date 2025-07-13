盧秀燕挺王鴻薇 大酸「民進黨人跟青鳥」應該趕快去救災

台中市長盧秀燕今天到台北市接連聲援國民黨立委王鴻薇、徐巧芯「反惡罷」。（記者方賓照攝）

2025/07/13 11:56

〔記者林欣漢／台北報導〕首波立委罷免投票於7月26日舉行，台北市國民黨立委王鴻薇今（13日）成立中山區反罷免後援會，台中市長盧秀燕致詞時表示，民進黨把王鴻薇視為眼中釘，欲除之而後快，是頭號要罷免的立委，為了反對而反對，民進黨選輸不甘願要重選。現在中南部災情嚴重，不救災卻在搞罷免，民進黨人跟青鳥應該趕快去救災。

盧秀燕指出，民進黨把王鴻薇視為眼中釘，欲除之而後快，是頭號要罷免的立委，但人民最喜歡、肯定她，更應該要搶救她，王鴻薇的好、認真、親和力、敢為人民發聲，大家稱她是「俠女」，路見不平、人民有難、人民委屈都會發聲。王鴻薇如果要能通過這關要10萬票，每個人都要當助選員，要靠大家拜託大家。

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盧秀燕表示，優秀立委遭到無差別罷免，不分青紅皂白全部都罷免，台北5個、新北6個、桃園6個、台中6個都罷免，有道理嗎？這就是為了反對而反對，民進黨選輸不甘願要重選，要花費公帑16億，要做旗幟、扇子、辦造勢，不是勞民傷財嗎？

盧秀燕說，這次颱風造成中南部重大災情，南部還在水深火熱，已經第7天了還沒有水電，前天中午總統賴清德才姍姍來遲，災民當面大罵賴總統來得太晚，停電超過100個小時，沒水沒電連清洗、煮飯都沒辦法，星期六天氣開始轉好，太陽曬下去簡直不是人住的地方，結果賴總統官僚地說，經濟部長在旁邊，台南週五下午5點前全部供電，結果跳票了。

盧秀燕批評，災民拜託國軍幫忙清理，賴總統竟說國軍沒人手、也不能進入家裡幫忙，民進黨公職從立委、縣市議員、里長，全國至少超過1000個，是不是應該去救災，不救災還搞罷免，經濟部長現在人在哪裡？可能在家吹冷氣，經濟部長是不是應該留在台南？他讓總統跳票，現在嘉義也是農業災損一堆，豬隻、虱目魚死成一片，農業部長、內政部長、交通部長是不是應該都留在那邊，這些部會首長都在家裡或辦公室吹冷氣，呼籲民進黨停止大罷免，民進黨的全國黨公職人員，還有那些鳥，都應該進駐到嘉義、台南、高雄、屏東。

盧秀燕表示，這個政府已經癱瘓掉了，她幫中央政府分配一下工作，台南最嚴重，民進黨所有黨工全國加起來1000人，應該全部到台南救災，有沒有道理？現在還有一些鳥在全台繞境的，去嘉義、屏東或高雄都可以，總是要做點事情，沒有做完災後清理就不要回來，以前九二一大地震，經濟部進駐南投中寮協助災民，現在救災不救在搞罷免，王鴻薇變成「政治災民」，民進黨搞政治災害、政治颱風，有力氣搞罷免就應該去救災並進駐當地，大家若遇到民進黨人跟青鳥，就跟他們說應該趕快去救災。

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