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    為救罷免？藍營一次性撒2350億、每年再挖國庫404億元

    立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，預計10月底前普發現金一萬元。（資料照）

    立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，預計10月底前普發現金一萬元。（資料照）

    2025/07/13 11:20

    〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免將於7月26日舉行投票，立法院會11日三讀通過國民黨團所提「特別條例」，將政院所編列的4100億元，跨大匡列上限為5450億元，並明定每人普發現金一萬元。盤點本屆新會期以來，國民黨除了強推一次性2350億元普發現金外，更透過各式修法每年增加國庫支出404億5105萬元。

    去年六月，藍白黨團聯手推動「原住民保留地禁伐補償條例」修法，今年起每公頃補償金額提高6萬元，2025年不足24億元將補齊，至於2026年起，每年編列52億元。

    而今年，國民黨在面對民意反撲「大罷免」之際，為拿下軍警選票，藍白陸續聯手修正「警察人員人事條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」及「軍人待遇條例」，其中警消海巡等退休所得替代率提高至80%，根據銓敘部估算，已退警消人員未來50年增加約1044億餘元支出，新退警消人員增加2073億餘元，平均每年增加支出約62億元。

    此外，儘管行政院4月已為國軍大幅加薪，國民黨團仍堅持擴大加碼，推動修正「軍人待遇條例」，志願役加給每個月增加至3萬元，每年中央政府總預算大增至少290億元；「國軍退除役官兵輔導條例」恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費，每年約增加5105萬元。

    立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團舉牌反對普發現金。（資料照）

    立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團舉牌反對普發現金。（資料照）

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