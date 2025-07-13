視察台巴智慧科技園區 林佳龍：打造巴拉圭為前進南美市場基地

外交部長林佳龍12日視察台巴智慧科技園區後於願景館致詞。（外交部提供）

2025/07/13 10:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國近年在巴拉圭積極推動「台巴智慧科技園區」。外交部長林佳龍此行出訪巴拉圭，12日視察「台巴智慧科技園區」。林佳龍表示，盼運用巴拉圭穩定的政經環境、豐沛且低廉的水電資源及友善經商資源，打造巴拉圭成為台商前進南美市場的基地。

林佳龍12日在巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）、工商部長西梅內斯（Javier Giménez）、資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Villate）、總統府部長級執行秘書莎爾蒂娃（Marianna Saldivar Gadea）、公共工程部次長費蘭德斯（Emiliano Fernández）、上巴拉納省長多雷斯（César Landy Torres）、台巴科大校長杜爾特（Jorge Duarte）等人陪同下，赴東方市視察「台巴智慧科技園區」。

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「台巴智慧科技園區」計畫源於總統賴清德擔任副總統期間，2023年8月以特使身分赴巴拉圭出席總統貝尼亞（Santiago Peña）就職典禮時，曾允諾協助巴國經濟發展及創造就業機會。

林佳龍訪視園區時表示，在巴拉圭推動之榮邦計畫，是由台灣國家隊透過整合設計、土建工程、P5G專網建置與智慧應用部署，不僅為台商投資創造有利條件，更為巴拉圭帶來實質產業發展與就業機會。

林佳龍說，園區建置的過程是一場接力賽，過去雖有風雨，都成為今日的養分，現在的「台巴智慧科技園區」透過更新活化，將比照國內優惠方案，提供我商「006688」土地租金優惠，這是這項優惠首度嘉惠海外台商的創舉，巴拉圭也是第一個適用這項優惠措施的國家。

林佳龍期勉，透過「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的策略，整合「科技、資金、人才」各項資源，協助台灣產業在巴拉圭投資布局，運用巴拉圭穩定的政經環境、豐沛且低廉的水電資源及友善經商資源，打造巴國成為台商前進南美市場的基地。

外交部指出，林佳龍此次出訪特別邀請我國半導體、AI應用、智慧製造、智慧交通、智慧畜牧、冷鏈物流及食品加工等完整供應鏈優質廠商參團並赴園區考察巴國商機，期藉由此新雁行聯合艦隊進駐巴拉圭，建立「Taiwan+N」的全球產業布局，與巴拉圭共榮共好，實現總統賴清德「經濟日不落國」的施政理念。

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