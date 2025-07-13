金門監所管理員竟幫羈押犯傳話串證 懲戒法院判休職一年

懲戒法院判處陳員降休職一年，仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

2025/07/13 07:46

〔記者吳昇儒／台北報導〕矯正署金門監獄管理員陳俊銘去年4月間，受毒品案件羈押犯徐新曉委託，向另涉案人曹玉汝、柯東霖以沒供出二人為由，索討金錢及用品，曹、柯二人則依約寄入監所內。後來，事跡敗露，陳員被送辦。金門地院依公務員洩漏國防以外之秘密罪，判陳10月徒刑，法務部將陳員移送懲戒。懲戒法院判處陳員降休職一年，仍可上訴。

男子徐新曉因涉及毒品案件，被檢警查獲，並羈押於金門監獄內。羈押禁見期間，徐男委託管理員陳俊銘向另兩名涉案人曹玉汝、柯東霖表示，自己在監所內需要的物品，以偵訊時不會供出二人為由，要求兩人寄到監所內。

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管理員陳俊銘明知自己身為公務人員，有保密義務不得協助羈押禁見犯嫌傳話，卻仍然幫忙傳話，甚至將檢察官尚在偵查中案件的秘密偵查內容外洩給未到案的兩人，讓徐、曹、柯三人進行串證。

檢警事後發現異狀，持續追查與曹、陳、柯接觸的公務人員，最後揪出幫忙傳話的陳俊銘，將他起訴。

金門地方法院認為，陳男雖於審理時承認犯行，卻多次檢討他人並自我合理化可見始終未正視己過、反思內省，故依公務員洩漏國防以外之秘密罪，判他10月徒刑。

法務部調查後認為，陳俊銘違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及矯正人員專業倫理守則，依法將他移送懲戒法院審理。

陳俊銘則向懲戒法院法官指出，因一時口快，備感自責與深具悔意，一審時已經認罪，希望予以輕判且小懲大戒。

法官則認為，陳員身為監所管理員，不得任意協助受刑人或收容人傳遞消息予他人，非但未能謹守規範，甚至洩漏偵查機關尚在偵查中案件偵查內容，導致公眾喪失對其職位尊重，更增加偵查機關查緝難度，有予以懲戒必要。考量陳員事後承認犯行，判處休職一年，仍可上訴。

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