雙北罷團扮美少女戰士 代替月亮懲罰傅崐萁

雙北四個罷免團體「剷除黑芯」、「港湖罷秀」、「拔羅波」及「齊心斷翔」在北市信義區香堤大道旁舉辦「大縱酒PLAY，大罷免不累」活動。（記者董冠怡攝）

2025/07/12 23:40

〔記者董冠怡／台北報導〕雙北四罷團今天在北市信義區香堤大道旁舉辦「大縱酒PLAY，大罷免不累」活動，邀請公民老師黃益中、綠委陳培瑜等人助講，罷團除組成走唱團，改編歌詞高歌「共匪的『藍』花不要採，比中指的立委我一定踩」等曲目，還扮成美少女戰士團，「圍毆」藍委傅崐萁，讓對方怕到蜷縮蹲地發抖，趣味橫生。

四個罷免團體包括「剷除黑芯」、「港湖罷秀」、「拔羅波」及「齊心斷翔」。陳培瑜、黃益中表示，國民黨組織大動員，很多激戰區目前呈現五五波態勢，距離投票倒數14天，不要因為第2階段連署31比0就掉以輕心，如能成功罷掉多席藍委，再於補選拿下6席，讓民進黨在國會席次穩定過半，間接削弱民眾黨8席的影響力，可說是買一送一，「罷免國民黨順便還送民眾黨」，呼籲七二六票投同意罷免，護台更有利、台灣一定安。

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另外，「山除薇害」也邀資深媒體人鍾年晃，前往中山區的五常街市場掃街，罷團說，他有針對普發現金一萬元的爭議，向市民說明為何應要停止此一法案，2300億元的預算，倘若省下來做更好的運用，打造更多艘海鯤號；台灣人會勇敢面對且修正錯誤，喊話用手中的選票守護自由民主，讓下一代活在更好的台灣。

「齊心斷翔」分享，隨著距離投票日越來越近，怪事也越來越多，不時出現羅生門事件，例如鬧場大喊「大罷免大成功」後竄逃、連撥陌生電話強迫推銷同意罷免，卻難以追查，接二連三發生，不禁質疑似乎有人想讓民眾對罷免心生負面印象、敗壞罷團形象，實際上志工沒做這些無聊又敗票的事，提醒七星選區居民若接獲或目睹類似情形，可聯繫斷翔並提供時間、地點及照片或影片。

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