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    首頁　>　臺北市

    學不會教訓？新店勇消救援翻船溺死 恆春釣客又見離譜行為

    恆春壞天氣，釣客執意留礁岩釣魚受困。（屏東消防局提供）

    恆春壞天氣，釣客執意留礁岩釣魚受困。（屏東消防局提供）

    2025/07/12 22:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕新北市新店區廣興橋日前發生警消救援翻船悲劇，造成消防員殉職，令人痛心不已，事件餘波未平，屏東恆春半島今（12）日晚間再傳釣客受困危機！屏東縣政府消防局於19時30分接獲報案，恆春鎮貓鼻頭公園海邊有2名釣客因漲潮受困礁岩，消防局火速出動恆春、墾丁分隊及第四大隊共5車1艇11人，由大隊長黃基峰帶隊救援，順利於21時05分將人救回，幸無傷亡，但此事件再度凸顯民眾漠視海域安全規範的問題。

    潮水上漲 執意逗留釣魚

    據了解，2名釣客在天色昏暗、潮水上漲時，仍執意逗留礁岩釣魚，無視海象變化，導致受困無法返回岸上。消防局接報後迅速集結人力，協同警方及海巡署展開救援。搜救人員冒著暗夜與湍急海流風險，架設繩索涉水挺進，終將2人安全帶回。現場海況險峻，幸好救援行動迅速，未釀意外。

    新北廣興橋救援意外才剛震驚社會，2名消防員因救人殞命，凸顯水域救援的高風險。恆春半島這起事件雖未造成傷亡，但釣客不顧安全規範的行為，無疑為消防員增添不必要負擔。屏東消防局呼籲，民眾應遵守海域活動規範，切勿在危險時段或地點從事釣魚等活動，以免害人害己。

    釣客礁岩釣魚受困，警消集結救援。（屏東消防局提供）

    釣客礁岩釣魚受困，警消集結救援。（屏東消防局提供）

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