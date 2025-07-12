大學分科測驗》全教會總評呼籲 降低選科導致的不公平

大學分科測驗今日落幕，全國共有3.9萬名考生報名， 全教會總評時呼籲降低因選科導致的不公平。圖為全教會物理科教師群。（全教會提供）

2025/07/12 20:19

〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度大學分科測驗今（12）日落幕，全國共有3萬9190人報考，較去年減少近3000人。全國教師會總評說，今年分科測驗命題多元創新，結合時事、科技與生活情境，並強化資料判讀與表達能力，整體命題品質呈現穩定進展，然而從題型分布、難度差異與命題取材等面向來看，仍有精進空間，未來可補足視角、平衡難度，也呼籲再優化命題與考招政策。

全教會建議教育部與大考中心，強化命題與教學的對話，提供具體命題實例與素養導向說明；公開混合題的評分標準與示例，提升評量透明度與一致性；建立題材分布原則，確保區域與議題的平衡；也呼籲檢討選考制度與各科難度配置，降低因選科導致的不公平。

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全教會近40位高中優秀教師，對試題進行全面專業檢視與評論分析，建構高中教師與大考中心的溝通平台，使考試更能貼近高中教學。全教總高級中等學校委員會主委巫彰玫說 ，試題貼近現實生活與時事脈動的趨勢明顯，例如物理科納入半導體製程，數學科以盲盒抽獎、家電程式設計為背景，地理、公民等科則涵蓋AI產業鏈、國際貿易與社會勞動等主題，整體命題已脫離傳統背誦與標準化模式。

但巫彰玫指出，部分科目創新題型比例偏低，問題導向設計不足，各科混合題型（問答、圖表、資料處理等）普及，部分科目占比約3成，反映出評量方式趨向多元；化學、地理、公民等科整體偏難，跨章節與資料整合題型增多；反觀生物科則難度過低，創新不足；數學乙對數B學生難度過高，影響其應試公平性與入學機會，突顯選科制度下的結構性壓力仍需解決。

此外，巫彰玫說，命題題材與區域選取也有偏重問題，地理科大量聚焦美國議題，東亞與本土內容不足；歷史科軍事與殖民主題比例過高，忽略文化、性別與原住民等議題；公民科亦未涵蓋選修課綱中的「中國政治與區域和平」相關試題，此現象恐壓縮教學多元性，不利學生公共素養與國際視野的拓展。

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