為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    大學分科測驗》公民科考川普關稅 全教會：混合題對社會組考生較有利

    大學分科測驗最後一節考公民科，川普關稅等入題，全教會評論教師群認為，今年混合題型較難，對社會組修過選修的考生較有利。（全教會提供）

    大學分科測驗最後一節考公民科，川普關稅等入題，全教會評論教師群認為，今年混合題型較難，對社會組修過選修的考生較有利。（全教會提供）

    2025/07/12 19:17

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗最後一科考公民與社會科，全國教師會教師群說，川普關稅及外送勞權入題，難度提升，富有思考性，與去年相比，整體較難，尤其整體混合題型，對社會組修習選修課程的學生較有利，預估分數較去年下降。

    台北市華江高中老師劉怡婷說明試題特色，時事題如第8題提到「決定對特定進口品提高關稅」，為美國總統川普提高關稅實況；第27題提到「數位民主創新app」，為新興科技議題；另在跨領域題如第39至42題提到 「相對剝奪感（社會運動）、生產可能曲線、行政法原理原則」等，同時融入必修的法律及經濟，以及選修上課程概念；而圖表判斷題多，至少有兩題（第29題及第39題）是使用題文資訊來評判圖表的適切性。

    至於混合題型配分約42分，劉怡婷說，除了單選題外，也包括問答、表格、圖示，如第36題提到失業率，學生除須了解失業率類型、概念，還需配合圖示作答，整體混合題型設計恰當，且難度較為高，對社會組修習選修課程的學生較為有利。

    此外，探究實作如第19、20題，學生須從圖表中理解所欲測驗的概念（勞參率、機會成本、再生產性勞動），不僅需對課程概念理解，還需靈活運用概念，方能正確應答；另選修下冊別命題，多與必修課程內容融合，但仍未見選修下冊別「中國政治與區域和平」相關試題。評論老師包括桃園市平鎮高中曾露瑤、新北市金陵女中張孝評、台中市文華高中李佳浤、北一女賴柷宏。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播