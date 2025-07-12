大學分科測驗》公民科考題多元貼近生活 高中師：跨領域題頗具挑戰

台北市高中公民與社會科教師群解析分科測驗考題。（記者楊綿傑攝）

2025/07/12 19:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗公民與社會試題廣泛融入日常生活、政策、時事等內容，包括線上遊戲虛擬寶物、選舉不實訊息、政府補助私立大學學費、公寓大樓增設電動車充電樁等都入題，另也關懷性平、原住民教育、外送員勞動權等議題，整卷試題中間偏易，具備基本學科知識就能作答。台北市高中公民與社會科教師則點出，雖難度適中，但若閱讀理解及摘述能力較不擅長，恐不易得分。

大考中心副主任黃璀娟指出，生活題如第1題街頭藝人表演規範、第11至12題餅乾換新包裝、第15至16題規劃濕地公園舉辦審議會議，另第13至14題的原住民族外加錄取保障名額、第19至20題生育小孩與所得變動率關係、第29題政府補助私大學費，則需要有觀察蒐集、分析詮釋資料的能力。跨域整合題則像是第39至42題磯釣客遭海浪捲走憾事所牽涉各項議題。

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特色試題如第34至36題組，背景為女性婚姻、財產、失業情境，黃璀娟說明，測驗學生是否查覺無形的社會規範、女性追求自我實現的阻礙，以及夫妻離婚後剩餘財產請求權的了解，還有失業率的理解與應用，融合社會學、法律學、經濟學跨域整合和探究學習。而非選第33題及38題分別考外送員勞動權益及國際衝突，屬較高層次，考生必須具歸納分析統整題文，並能適切推論的能力。

內湖高中教師李美萱認為，今年圖表數據判讀題目增加，題組及混合或非選擇題占比提高，跨領域趨勢明顯，學生必須精熟所學知識與概念，也須著重對生活及時事議題的觀察，才能運用公民知識概念分析題文資料證據，統整各項資訊並推理，頗具挑戰性。

成功高中教師蘇青葉分析，混合與非選共計42分，較去年30分增加，其中非選擇題占24分也較去年22分為高，總體而言非選擇題難度提升，如第33題及第38題。另探究實作題也較去年增加，如第29題政府補助私立大學學費政策，學生須了解其原因與目的才能正確選取統計資料。

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