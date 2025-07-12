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    大學分科測驗》公民科聚焦數位民主與性別議題 全中教：深化民主法治

    大學分科測驗最後一節考公民科，聚焦數位民主與性別議題等，全中教老師們肯定深化學生的民主法治。（全中教提供）

    大學分科測驗最後一節考公民科，聚焦數位民主與性別議題等，全中教老師們肯定深化學生的民主法治。（全中教提供）

    2025/07/12 18:54

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗考完了！最後一節考公民與社會科，全國高級中等學校教育產業工會評論教師群說，今年命題涵蓋多元公民參與議題，如第27題聚焦數位民主參與方式，第29題結合圖表資料評估教育資源分配公平，第39至42題以比例原則、公民抗議與社會運動為主軸，皆深化學生對民主法治的理解與實踐。

    全中教也說，電動車、食物沙漠、地緣政治、關稅與供應鏈入題，與社會生活結合度高，整體難度屬於適中略偏難，題組與圖表比例偏高，題型貼近生活、緊扣時事，考生需以多元視角進行思考，並展現分析與整合能力。

    其中，第27題考數位民主，題幹指某民主國家一些城市政府，開發推動數位民主創新 APP，讓市民可隨時透過APP，在個資保障下，匿名針對市政府執行的政策進行滿意度評價，並可提出自己的想法，在APP平台上相互討論，作為市政府政策檢討與精進的依據。這些城市政府推動數位服務，要考生選擇對公民參與可以發揮的助益。

    此外，混合題考驗學生的文本解析與歸納推論能力，需具備高層次理解與轉化素養，例如第34至36題，透過社會情境結合3種失業率定義的折線圖，考學生對「隱性失業」等進階經濟概念的掌握與判讀力。

    全中教也分析今年考出12組題組題，佔比超過7成，題材豐富且脈絡完整，特別是性別議題表現亮眼，如第3題探討女性障礙者的勞動處境，第19至20題與第34至36題探討女性照顧責任與失業定義再思考。

    此外，全中教說，今年命題還涵蓋原住民升學保障、食物沙漠與地緣政治等議題，也充分展現課綱對社會正義、制度公平及全球視野的關懷與落實。評論教師團隊包括台北市內湖高中莊易霖、台北市景美女中林淑娟、台北市陽明高中徐慈華、台北市中正高中林姿秀及台北市中山女中闕子璇。

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