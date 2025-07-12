為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    罷團推返鄉投票專車團購 國民黨批民進黨奧步：檢調還不查？

    國民黨發言人鄧凱勛說，有罷免團體要幫忙規劃返鄉專車團購，是否涉及不法金流？是否存在假團購真期約賄選？檢調單位應該主動介入調查。（資料照）

    國民黨發言人鄧凱勛說，有罷免團體要幫忙規劃返鄉專車團購，是否涉及不法金流？是否存在假團購真期約賄選？檢調單位應該主動介入調查。（資料照）

    2025/07/12 19:13

    〔記者施曉光／台北報導〕對於罷團規劃返鄉投票專車團購，國民黨發言人鄧凱勛今天說，大惡罷人民不挺，民進黨準備奧步齊發！罷團返鄉專車，檢調還不查？

    鄧凱勛指出，近日傳出有罷免團體要幫忙規劃返鄉專車團購，試圖在726罷免投票前最後一搏，替沒有正當性、不受支持的惡罷再添柴火，這樣的操作不僅坐實罷免已無群眾動能，更讓人高度懷疑，罷團是否涉及不法金流？是否存在假團購真期約賄選？檢調單位應該主動介入調查！

    鄧凱勛說，如果這次罷免真的如立法院民進黨團總召柯建銘所稱「深得民心」，為何會落得需要罷團安排補助的返鄉列車？要用團購車票方式「催票」，根本是變向承認喚不起選民共鳴，進一步暴露罷免已走到窮途末路。

    他指出，在涉嫌違法募款這件事上，罷團早已素行不良，包括罷免國民黨立委王鴻薇的團體就曾在群組中公開徵求捐款，還指示支持者將錢「交給志工」或「直接轉帳給廠商」，近期更有人公然呼籲民眾「把普發現金的一萬塊捐給罷免團體」，這樣的行徑，不就更是坐實罷團可能有在接受青鳥們的捐款？

    鄧凱勛呼籲檢調動起來，調查罷團是否收受非法捐款，又是否將資金挪用補貼返鄉專車，替已成風中殘燭的大惡罷添最後的柴火，唯有清楚給社會大眾一個交代，才能確保台灣的民主與法治不被罷團玩弄於股掌之間，隨著726越來越接近，民進黨奧步蠢蠢欲動，民眾要一起出門投下不同意罷免。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播