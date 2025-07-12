大學分科測驗》數學乙著重基本觀念 高中師：課本弄懂分數就會不錯

台北市高中數學科教師解析數學乙考科試題。（記者楊綿傑攝）

2025/07/12 17:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度分科考試增加數學乙考科，以顧客與營業額、抽獎活動、洗衣機的使用延伸排列組合、線性規劃應用在土地利用等情境入題大考中心評析，各大題考題由易而難排列，能穩定考生心情，著重基本觀念思考，未有繁雜的計算。台北市高中數學科教師群認為，數乙測驗難度平易近人，對有準備的學生而言作答輕鬆。

大考中心顧問沈青嵩說明闈內老師評析，各大題的前幾題評量單一概念，文字簡潔且計算步驟少，如單選第1至4題、多選第7題、選填第10至11題均是；而混合題組則結合不同年級所學，包括第13至15題連結10年級三次函數與12年級所學微積分、第16至18題連結10年級直線與12年級的線性規劃，而這些也屬於全卷難度較高試題。

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至於試考生則認為，試題取材生活化，情境設定也單純，如第11題從洗衣機使用者角度切入，並延伸排列組合的運用，難度較以往相似類型試題容易；另如第4題用全新方式讓考生思考空間中2點的距離關係，跳脫原先死板抽象的數學概念。至於難度較高的則是第8題三角比，評量正弦、餘弦定理的應用，並結合三角形與外接圓的關係。

陽明高中教師蘇順聖說，試題偏重測驗概念性知識、程序性知識、閱讀與表達能力，且計算量適當。題目多已提供明確數據，考生不太需要做假設，可直接解題，主要考驗是否具基本觀念與計算能力。如第5題考學生圖表判讀能力，若能掌握圖形很快能得答案，如必須計算則要多耗5至10分鐘時間。總體而言學生會被困住機會不太，若準備充足可以寫得順利。

成功高中教師許為明提到，考生若把課本弄懂，分數就會不錯，但今年缺少需要論證推理的題目，高分鑑別度較不足。至於難題則如第8題，有些選項不容易，但每個選項均對解題有用處，考生須把每個選項都好好看一下，注意選項間承先啟後的關係。

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