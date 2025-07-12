大學分科測驗》「數學乙」首度登場 全教會：對社會組學生來說稍偏難

大學分科測驗數學乙科首度登場，全教會教師群認為，對考學測數B的社會組考生稍偏難。（全教會提供）

2025/07/12 16:37

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今年首度考數學乙科，全國教師會評論教師群分析，題型靈活，結合生活情境，屬中間偏難，對自然組的學測數A學生而言，容易入手，但是對社會組學測數B的學生而言，稍為偏難，整體而言貼切課綱內容，具有鑑別度。

國立基隆女中老師楊翔宇說明，今年時事題如第9題，提到「抽牌與換牌」的活動，具遊戲式設計，貼合日常或節目互動情境，情境題如第11題，提到「洗衣機程式選擇」，屬於生活情境應用型題目，貼近現代智能家電操作；跨科題則如第18題提到「線性規劃」，與農業經營結合，屬社會經濟類應用。

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此外，混合題型配分約為28分，楊翔宇表示，除了單選題外，亦包括非選題，如第13至15題提到函數極值與二階導數、反曲率點、定積分應用，考驗學生對函數圖形的理解與導函數應用能力；第16至18題提到線性不等式建模、條件限制式表達與實作圖解分析，綜合了代數、幾何與邏輯應用，整體混合題型設計恰當；評論老師包括國立大湖農工游良福、台中市西苑高中阮錫琦。

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