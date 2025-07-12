為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    丹娜絲颱風+七八水災全台農損突破25億 最慘是「這項」

    丹娜絲風災導致台南文旦嚴重受損。（資料照）

    丹娜絲風災導致台南文旦嚴重受損。（資料照）

    2025/07/12 16:23

    〔記者吳柏軒／台北報導〕受丹娜絲颱風及7月8日以來的豪雨影響，造成全台農業災情，農業部統計，截至今（12日）11點止，農業產物及民間設施估計損失已達25億253萬元，以台南市損失9億2903萬元最多，農作物被害面積達1萬8200公頃，主要為香蕉，其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。

    農業部表示，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各地方政府查報資料，這波風災豪雨的農損已達25億253萬元，其中以台南損失9億2903萬元占37％最多，其次為嘉義縣損失6億5721萬元占26％、雲林縣損失4億2100萬元占17％、彰化縣損失2億6594萬元占11％、高雄市損失1億536萬元占4％及屏東縣損失9527萬元占4％。

    農作物損失統計，被害面積達1萬8200公頃，損害程度37％，主要為香蕉，被害面積2119公頃，損害程度32％，損失金額2億2880萬元；其次為文旦柚損失2億1295萬元、番石榴1億5840萬元、竹筍1億4407萬元及柳橙1億2483萬元。

    其他還有，畜產損失3463萬元，漁產損失2億5151萬元（主要為牡蠣），林產損失5338萬元，民間設施損失4億530萬元。農業部已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，可至網站查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播