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    大學分科測驗》地理科經典賽、AI、川普政策入題 本土及永續概念是重點

    台北市高中地理科教師群解析地理科試題。（記者楊綿傑攝）

    台北市高中地理科教師群解析地理科試題。（記者楊綿傑攝）

    2025/07/12 15:00

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大學分科測驗次日次科考地理，大考中心認為，試題取材具多樣性，包括貼近生活的世界棒球經典賽、國際脈動如美國總統川普關稅政策、涉及地理資訊系統的墨西哥灣更名美國灣、關於產業趨勢的AI供應鏈等內容皆入題，闈場老師評考題中間偏易。高中師則認為，題目靈活，直接能看出答案的易題減少，需要思考一下的題目增加。

    大考中心副主任黃璀娟說明，第1題以2026經典賽為例，由日韓球員皆有漢字姓名測驗東亞文化圈概念；第13至15題以台灣紫斑蝶生物遷徙情境，評量全球暖化下對遷徙時間影響、高公局防護網架設位置與台灣地形概念結合；第42至43題美國關稅新政對全球貿易與美國產業發展影響；第20至21題則要學生思考AI產業供應鏈上中下游的分工與整合。

    特色試題部分，黃璀娟提到，第39至41題的探究與實作題以「北市淨通勤人口數較多區域，是否與第三級產業活動興盛高度重疊」，配合「電信信令人口統計」GIS資料，評量考生發問所使用的資料處理及地理概念。而第5題阿美族採野菜避免整株拔起、第16至17題澎湖赤崁聚落紫菜採摘限額、第18至19題法國企業發展無動力遠洋船隊，則都關注永續發展。

    麗山高中教師廖偉國表示，題目使用台灣取材的題目有20分的比例，本土相關概念仍是重要內容，如第2題台灣河口土地利用、第7題雲林嘉義外傘頂洲、第37及38題考突堤效應對台灣海岸的影響；永續與綠能相關題目有5題，是近5年最多；整體來說，高三的空間資訊題目比重高，高一高二傳統概念比重降低，對跨組考生不利。

    難題部分，永春高中教師洪偉豪舉例，第12題的堪察加半島火山爆發，大圓航線分布是陌生概念；第20題AI產業資訊革命學生相對模糊；南湖高中教師林靜怡提到，第27題Google討論的4選項描述未清楚對應題幹；第32至34題「空間人口指數」對學生是新名詞、三角圖解對學生較抽象難作答。

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