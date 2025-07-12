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    連勝文批罷團「陰溝老鼠」 賴瑞隆：726見證誰是過街老鼠

    民進黨立委賴瑞隆批評，國民黨不思檢討，反而以「陰溝老鼠」羞辱發動罷免的人民，呼籲726見證誰才是「過街老鼠」。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆批評，國民黨不思檢討，反而以「陰溝老鼠」羞辱發動罷免的人民，呼籲726見證誰才是「過街老鼠」。（資料照）

    2025/07/12 13:56

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免投票將於7月26日登場，國民黨副主席連勝文今（12日）將國民黨立委比喻為「獵捕吸血鬼的獵人」，並指民進黨因財路受阻、才找一些「陰溝老鼠」散佈假消息欺負異己。對此，民進黨立委賴瑞隆批評，國民黨不思檢討，反而羞辱發動罷免的人民，只會讓罷免投票展現更強大的力量，見證誰才是「過街老鼠」。

    對於連勝文的「陰溝老鼠」說，賴瑞隆今接受本報訪問直言，罷免是人民的權利，也是民主國家獨有的制度，當國民黨立委做出毀憲亂政，甚至是背叛台灣的「親共」行為時，卻不自我檢討，反而將責任推卸給人民，羞辱的言行只會讓人民更加不滿。任何民選的公職人員都必須接受民意監督，「人民可以把你選出來，當然也可以把你罷免掉，這是人民的權利」。

    賴瑞隆說，連勝文做為政二代、富二代的貴公子，權貴形象濃厚，國民黨立委王鴻薇還找連勝文這種爭議性人物助陣，並發表羞辱罷免團體的言論，只會幫罷免增添柴火。這也再次證實台灣民主的可貴，因為有罷免機制，才能讓這些不適任立委有被罷免的機會。

    賴瑞隆批評，連勝文這種輕蔑和侮辱人民的態度，只會促使所有人民更加團結，讓7月26日的罷免力量更加強大，屆時投票將會見證，到底誰才是「過街老鼠」、「陰溝老鼠」，誰才是支持台灣的力量、或是親共的力量。他呼籲全民勇敢投下同意罷免票，讓連勝文自我檢討，也讓中共的手不要再深入台灣。

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